San Francisco es una ciudad con experiencias para todo tipo de viajero. Lo mejor es que no necesitas gastar de más para divertirte y llevarte memorias inolvidables.

Toma nota de 10 experiencias gratuitas para disfrutar en familia.

1. Golden Gate Park

Con más de 1,000 acres, Golden Gate Park es un oasis urbano que ofrece actividades para todas las edades. Puedes pasear por el Jardín de Té Japonés, explorar el Conservatorio de Flores, o disfrutar de conciertos gratuitos en el Golden Gate Bandshell. También hay un carrusel histórico, campos de tiro con arco de uso libre, senderos para ciclismo y caminatas, y áreas de picnic ideales para pasar el día en familia.

Horario general: Abierto todos los días de 5:00 a.m. a 12:00 a.m.

2. Exploratorium al aire libre (Pier 15)

Aunque el museo tiene entrada, en su exterior encontrarás instalaciones interactivas gratuitas que permiten experimentar con la ciencia y el arte. Además, el Exploratorium ofrece acceso gratuito a través de programas como Museums for All y Discover & Go, disponibles en bibliotecas públicas. Las galerías exteriores están diseñadas para despertar la curiosidad de niños y adultos por igual.

Horario del museo:

Martes a sábado: 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

Domingo: 12:00 p.m. – 5:00 p.m.

Jueves (solo adultos): 6:00 p.m. – 10:00 p.m.

Cerrado los lunes.

3. Pier 39

Este famoso muelle es hogar de los icónicos leones marinos, visibles desde la marina. También puedes disfrutar de espectáculos callejeros gratuitos todos los días en el Bay End Stage y la entrada principal. El ambiente festivo se complementa con vistas a Alcatraz y la bahía, además de atracciones como el San Francisco Carousel y el Magowan’s Infinite Mirror Maze.

Tiendas y atracciones: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.

Restaurantes de servicio completo: 11:00 a.m. – 10:00 p.m.

Puestos y kioscos al aire libre: 11:00 a.m. – 8:00 p.m.

Atracciones (excepto acuario y flota): 11:00 a.m. – 9:00 p.m.

4. Japantown

Uno de los tres barrios japoneses históricos en EE. UU., Japantown ofrece una experiencia cultural auténtica. Puedes visitar el Peace Pagoda, recorrer el Japan Center Mall, y participar en festivales gratuitos como el Cherry Blossom Festival. Es un lugar ideal para que los niños aprendan sobre la cultura japonesa mientras disfrutan de tiendas y arquitectura tradicional.

5. Mission District: Clarion Alley y Balmy Alley

Estas calles son una galería de arte al aire libre. El Clarion Alley Mural Project, iniciado en 1992, ha producido más de 900 murales que abordan temas sociales, políticos y culturales. Es un paseo educativo y visualmente impactante que celebra la diversidad y la historia del barrio.

6. Chinatown

El barrio chino más antiguo de América del Norte ofrece templos, tiendas tradicionales y callejones históricos como Ross Alley. Puedes visitar la Golden Gate Fortune Cookie Factory, donde verás cómo se hacen las galletas de la fortuna. También hay eventos culturales gratuitos y exhibiciones en el Chinese Culture Center.

7. Crissy Field

Ubicado en el Presidio, este parque costero ofrece senderos planos ideales para caminar o andar en bicicleta, con vistas espectaculares del Golden Gate Bridge. Hay áreas de picnic, playas, y zonas para observar aves. También puedes explorar la historia del lugar, que fue un aeródromo militar y ahora es un espacio restaurado para la recreación y la conservación.

Abierto todos los días de 7:58 a.m. a 7:00 p.m.

8. Museo Mécanique

Este museo gratuito en Fisherman’s Wharf alberga más de 300 máquinas de juegos antiguos, desde oráculos mecánicos hasta videojuegos retro. Es una experiencia nostálgica y educativa para todas las edades. Solo se paga si decides jugar con las máquinas, lo que lo convierte en una opción económica y divertida.

Abierto todos los días de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

9. Ferry Building Marketplace

Además de su mercado de productos locales, el Ferry Building organiza eventos gratuitos como clases de yoga al aire libre, conciertos en la plaza, y proyecciones de películas en verano. Es un excelente lugar para pasear, disfrutar de la gastronomía local y participar en actividades comunitarias.

Abierto todos los días de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

10. Baker Beach

Esta playa de una milla de largo ofrece vistas inigualables del Golden Gate Bridge y los Marin Headlands. Aunque no es apta para nadar debido a las corrientes, es ideal para hacer picnic, caminar por la arena o explorar el Battery Chamberlin, una instalación militar histórica con exhibiciones mensuales.

Abierto todos los días de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.