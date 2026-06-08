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“No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla”. En medio de múltiples manifestaciones sociales, pronósticos de lluvias intensas en los siguientes días, obras y el enojo de los ciudadanos por tráfico, aglomeraciones, la llegada anticipada de los turistas y conflictos en el transporte público, la Ciudad de México por fin va a inaugurar el Mundial 2026.
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A ocho años de haberse anunciado como una de las tres sedes, junto a Estados Unidos y Canadá, México espera hacer historia como el anfitrión de la inauguración y además del primer partido de la justa deportiva. A continuación te contamos lo que debes saber sobre el evento del año, fechas, quién se presentará y dónde verla en vivo.
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¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la inauguración del Mundial 2026?
El inicio del Mundial de la FIFA 2026 en México se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio de 2026 desde el Estadio Ciudad de México (aka Estadio Azteca). Se tiene planeado que la inauguración arranque a las 11:30 am hora local.
¿Quién cantará en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX?
De acuerdo con lo informado por la organización, la ceremonia de apertura estará amenizada por presentaciones musicales con artistas internacionales como Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin, Tyla, Lila Downs, Bruna Boy y Danny Ocean.
Por su parte, Alejandro Fernández será el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano.
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¿A qué hora serán las otras ceremonias de inauguración y quiénes cantarán?
La Ciudad de México será el primer país en inaugurar el torneo, después de su ceremonia, Toronto, Canadá y Los Ángeles, Estados Unidos, tendrán sus propias aperturas, con sus números musicales y espectáculos correspondientes.
“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, apuntó en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
“Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”, agregó.
La ceremonia en Toronto estará protagonizada por Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez y más. Su inauguración ocurrirá en 12 de junio previo al primer partido de Canadá en el Mundial.
Por su parte, el 12 de junio Los Ángeles le dará la bienvenida al torneo en Estados Unidos con artistas como Katy Perry, Lisa, Anitta y Rema, entre otros. La ceremonia iniciará a las 16:30 horas.
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¿A qué hora es el partido de México vs Sudáfrica?
Después de la ceremonia de apertura en la CDMX se llevará a cabo el primer partido de la justa deportiva, disputado entre México y Sudáfrica.
El partido inaugural del Mundial 2026 comenzará a las 13 horas, hora local el jueves 11 de junio.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 y el partido de México vs Sudáfrica?
En México, tanto la inauguración como el primer partido de la justa, podrán verse en televisión abierta en los canales:
- Canal 7 de TV Azteca
- Canal 5, Las Estrellas y TUDN de Televisa
- En streaming también se transmitirá por VIX, TUDN, Azteca Deportes
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