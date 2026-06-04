A una semana de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, miles de trabajadores en México se hacen la misma pregunta: ¿habrá home office el 11 de junio? La duda creció luego de que autoridades de la Ciudad de México establecieran que los estudiantes de educación básica no tendrán clases ese día. Ante la incertidumbre, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró qué ocurrirá con los trabajadores del sector público y privado el día en el que México enfrente a Sudáfrica.

¿Por qué se habla de home office durante el Mundial? La inauguración de este evento internacional se celebrará el próximo 11 de junio y se espera la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros. Es por eso que las autoridades capitalinas han advertido que podría haber mayor carga vehicular, saturación del transporte público, cierres viales y operativos especiales de seguridad.

Por ello, se ha hablado de la posibilidad de implementar home office o flexibilizar horarios, de hecho, muchos trabajadores se preguntan incluso si el día de inauguración sería feriado.

¿Habrá home office obligatorio el 11 de junio de 2026 según Sheinbaum?

En la conferencia matutina de este 4 de junio Claudia Sheinbaum no confirmó que se aplicará home office en México ya que dijo que esa decisión depende de cada estado. “A nivel nacional, ya es distinto, ya cada estado tiene que tomar su propia decisión y lo importante, además que no haya… que se den todas las condiciones para que se pueda desarrollar, la inauguración y todos los partidos”, contestó la mandataria.

De igual forma, recordó que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, contactó a la Secretaría de Trabajo con el objetivo de brindar facilidades a trabajadores del gobierno. No obstante, los empleados de la iniciativa privada son otro caso ya que serán las empresas las que decidan.

“Entonces es una condición distinta, pero se está orientando en general a que los días del partido, la inauguración, los partidos en la Ciudad de México, los partidos en Nuevo León y los partidos en Jalisco pueda haber esta suspensión de clases y alguna orientación para que se pueda ver el partido”, indicó.

¿Qué trabajadores sí tendrán home office?

Algunas instituciones ya anunciaron medidas especiales. Uno de los casos más destacados es el del Instituto Nacional Electoral (INE), que confirmó la implementación temporal de trabajo remoto durante el Mundial para reducir problemas de movilidad y operación.

¿Se trabajará normalmente el 11 de junio?

Sí. Hasta el momento, el jueves 11 de junio no es considerado día de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto habrá actividades laborales normales y las empresas podrán decidir si aplican home office.

¿Habrá clases el día de la inauguración del Mundial?

En la CDMX sí habrá suspensión de clases en escuelas públicas de educación básica el 11 de junio, como parte de las medidas especiales anunciadas por el gobierno capitalino.