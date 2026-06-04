La tensión social crece a pocos días de la inauguración del Mundial 2026. Mientras continúan las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organizaciones de transportistas, campesinos y colectivos ciudadanos anunciaron nuevas movilizaciones en la Ciudad de México y otras ciudades del país para exigir atención a diversas demandas sociales y económicas.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó que mantiene su llamado a salir a las calles para exigir un México más seguro, justo y con mejores oportunidades, luego de que las mesas de negociación con el Gobierno federal no lograran avances satisfactorios para el sector.

Mundial 2026 y protestas: transportistas anuncian movilizaciones nacionales

La ANTAC señaló que las movilizaciones se realizarán de cara al Mundial 2026 con el objetivo de visibilizar problemáticas relacionadas con la inseguridad, la falta de oportunidades y la necesidad de fortalecer diversos sectores productivos.

A través de sus redes sociales, los transportistas reiteraron que no buscan afectar a la ciudadanía, pero consideran necesario hacer escuchar sus demandas.

"Ya basta de excusas. No somos espectadores, somos ciudadanos", expresó la organización al respaldar la participación de diversos grupos sociales en las protestas previstas para junio.

Campesinos advierten bloqueos en CDMX, Guadalajara y Monterrey

El conflicto también involucra al sector agrícola. Organizaciones integradas al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron movilizaciones nacionales a partir del 9 de junio para exigir apoyos urgentes al campo.

Actualmente, integrantes de Campesinos Unidos mantienen una protesta en la caseta de Cuatro Caminos, en Sinaloa, donde permiten el libre tránsito mientras esperan una respuesta de las autoridades.

Sin embargo, el dirigente Baltazar Valdez Armentía advirtió que las acciones podrían escalar hacia ciudades estratégicas.

"De no recibir respuestas claras a nuestras demandas, las protestas podrían trasladarse directamente a las ciudades sede del Mundial 2026", señaló.

Entre las ciudades mencionadas se encuentran Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde podrían realizarse bloqueos y manifestaciones para visibilizar la crisis que enfrenta el sector agrícola.

CNTE mantiene presión en la Ciudad de México

Las protestas ocurren en un contexto marcado por las movilizaciones de la CNTE, que mantiene acciones de presión en la capital del país.

Como parte de su jornada de lucha, el magisterio contempla hoy, 4 de junio, la toma de casetas de cobro en Tlalpan, San Marcos y La Venta, permitiendo el paso libre de vehículos.

Diversas organizaciones campesinas han expresado su respaldo a los docentes y han criticado el uso de la fuerza pública contra manifestantes.

"El campo y el magisterio comparten una misma lucha: la defensa de la dignidad, los derechos laborales y el bienestar de nuestras comunidades", señalaron representantes del Movimiento Agrícola Campesino.

Mundial 2026 también enfrenta protestas de colectivos ciudadanos

A las movilizaciones de transportistas, campesinos y maestros se suman colectivos sociales que han convocado acciones durante la inauguración del Mundial.

Entre ellas destaca la denominada "bandera humana por Palestina", promovida por grupos de solidaridad internacional que buscan visibilizar la situación en Medio Oriente.

Asimismo, organizaciones ciudadanas han convocado una segunda mega reta anti FIFA en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para el 11 de junio.

Los convocantes aseguran que no están en contra del futbol, sino que buscan llamar la atención sobre problemáticas que consideran prioritarias para millones de mexicanos.

¿Habrá afectaciones durante el Mundial 2026?

Hasta el momento, las organizaciones participantes continúan definiendo rutas, horarios y modalidades de protesta.

No obstante, las advertencias de posibles movilizaciones en ciudades sede del Mundial han generado expectativa debido a la posible afectación en vialidades estratégicas y zonas de alta concentración de aficionados.

Las agrupaciones involucradas insisten en que sus demandas se centran en la seguridad, la justicia, el fortalecimiento del campo mexicano, el acceso a servicios de salud y el respeto a los derechos de diversos sectores de la población.

Mientras se acerca el inicio de la máxima justa futbolística, las autoridades federales y locales enfrentan el reto de atender las demandas sociales sin afectar el desarrollo de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.