La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un Aviso Especial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, ante el pronóstico de precipitaciones fuertes a muy fuertes que podrían extenderse del 3 al 12 de junio.

Las autoridades capitalinas alertaron que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada y seguir las medidas preventivas.

Temporal de lluvias en CDMX: fechas y pronóstico

De acuerdo con el aviso emitido por la SGIRPC, el temporal de lluvias iniciará el miércoles 3 de junio y se mantendrá hasta el viernes 12 de junio.

Durante este periodo se esperan precipitaciones de moderadas a intensas en distintas alcaldías de la capital, así como temperaturas máximas que oscilarán entre los 22 y 25 grados Celsius.

Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas favorecerán la presencia de tormentas eléctricas, granizadas y rachas de viento que podrían generar afectaciones en vialidades, árboles y estructuras ligeras.

Lluvias fuertes y granizo en CDMX: cuáles son los riesgos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió que las lluvias intensas podrían provocar encharcamientos, inundaciones puntuales y corrientes de agua en calles y avenidas.

Además, la combinación de lluvia, granizo y fuertes vientos incrementa el riesgo de caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones durante los próximos días.

Las autoridades también pidieron a los automovilistas reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos durante las tormentas.

Recomendaciones por el temporal de lluvias en la Ciudad de México

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para disminuir riesgos:

Retirar basura de coladeras y alcantarillas.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

No refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

Utilizar impermeable o paraguas al salir de casa.

Mantenerse atento a los avisos meteorológicos y al Sistema de Alerta Temprana.

Qué hacer durante una tormenta eléctrica en CDMX

Los especialistas recomiendan permanecer en lugares seguros cuando se registren tormentas eléctricas y evitar actividades al aire libre.

Asimismo, es importante desconectar aparatos electrónicos sensibles ante posibles variaciones en el suministro eléctrico y mantenerse alejado de ventanas, árboles y cuerpos de agua.