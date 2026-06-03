La proteína, ya sea natural obtenida por los alimentos o a través de suplementos proteicos como polvo, batidos o en pastillas, es un elemento habitual en la dieta diaria, no sólo de los atletas, sino de las personas que desean cuidar su peso, mantener su masa muscular y mejorar su salud.

¿Te has preguntado qué pasa cuando consumes este macronutriente sin hacer ejercicio? En caso de que tomes la proteína por suplementos, principalmente, tienes saber que debes poner a trabajar tu cuerpo para ver y sentir los efectos que proporciona.

Tomar proteína sin hacer ejercicio no es peligroso para las personas sanas, pero tampoco es la mejor opción y a continuación te contamos el por qué.

Tomar proteína y no hacer actividad física inmediatamente complica el desarrollo del músculo y, a la vez, retrasa el desarrollo de un cuerpo fitness debido a que la proteína funciona mejor cuando se combina con entrenamiento físico, buena alimentación y recuperación.

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La proteína es un nutriente esencial que el organismo utiliza para reparar tejidos, producir hormonas, fortalecer el sistema inmune y mantener la masa muscular. Varias investigaciones científicas, publicadas en plataformas especializadas como PubMed y Sports Medicine, han demostrado que el músculo necesita un estímulo para crecer.

El ejercicio de fuerza o resistencia activa la llamada síntesis de proteína muscular, que es un proceso por el cual el cuerpo repara y fortalece las fibras musculares; sin dicho estímulo, la proteína se utiliza en otras funciones del cuerpo o como fuente de energía, pero no para cumplir objetivos físicos vinculados a los músculos o masa corporal.

¿La proteína te sube de peso si no haces ejercicio?

Por sí sola la proteína no te sube de peso . El aumento de peso ocurre cuando existe un exceso de calorías totales, no únicamente por tomar proteína. Si una persona consume batidos o suplementos adicionales sin necesitarlos y supera su requerimiento energético diario, ese excedente puede almacenarse como grasa corporal, igual que ocurre con carbohidratos o grasas en exceso.

En torno a todo esto, no significa que tomar proteína sin entrenar sea inútil. Personas adultas mayores, pacientes en recuperación, individuos con baja ingesta alimentaria o quienes buscan conservar masa muscular durante una pérdida de peso pueden beneficiarse de una ingesta adecuada de proteína incluso sin rutinas intensas de gimnasio.

En estos casos, mantener un consumo suficiente de proteína ayuda a preservar tejido muscular y funciones metabólicas importantes, especialmente conforme avanza la edad.

¿Cuánta proteína es recomendable consumir al día?

Especialistas de la Universidad de Harvard apuntan que la dosis diaria recomendada de proteínas es de 0.8 gramos por kilo de peso corporal para adultos. Por ejemplo, para una persona que pesa 75 kilos, su ingesta diaria de proteína, natural y por suplementos, debería ser de 60 gramos.

La cantidad de proteínas no es fija para todos, ya que depende de tus necesidades proteicas, el nivel de actividad física que realices al día, si eres adulto mayor, si eres una persona embarazada o si estás lactando.