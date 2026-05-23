Con las lluvias y el calor en los hogares se hace presente uno de los pequeños grandes enemigos de los humanos: los mosquitos. Su picadura y su zumbido son molestos para la mayoría de las personas, es por eso que muchos se preguntan cómo los pueden ahuyentar de su casa de una manera fácil, efectiva, rápida y natural, esto sobre todo porque no quieren usar insecticidas. Es por eso que te compartimos los 5 olores que más odian los mosquitos para que los pongas en tu casa.

Los mosquitos se convierten cada año en uno de los problemas más molestos dentro del hogar, especialmente durante temporadas de calor y humedad. Además de las incómodas picaduras, estos insectos también preocupan por enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Por ello, es importante sabe cómo ahuyentar mosquitos de forma natural y qué olores realmente funcionan para alejarlos. Y no, no necesitas ir al supermercado o a una tienda especializada para conseguirlos ya que estos aromas son tan comunes que seguro tienes alguno en tu casa, a la mano.

¿Qué olor odian los mosquitos?

1. Citronela

La citronela es uno de los repelentes naturales más conocidos. Su fuerte aroma puede ayudar a confundir a los mosquitos y evitar que se acerquen. Se utiliza en velas, aceites esenciales, sprays y plantas.

2. Limón con clavo

El clásico remedio casero que es muy fácil de preparar pues tan sólo tienes que partir un limón por la mitad, insertar varios clavos de olor y colocarlo cerca de ventanas o habitaciones

3. Lavanda

La lavanda no solo aromatiza la casa, también puede funcionar como repelente natural. Los mosquitos suelen evitar su olor debido a los aceites esenciales que contiene.

4. Eucalipto

El aroma intenso del eucalipto también es utilizado para alejar insectos. Puede usarse en difusores, aceites esenciales y plantas

5. Ajo

Aunque no es el olor más agradable para todos, el ajo es considerado uno de los aromas que más incomodan a los mosquitos. Algunas personas preparan mezclas naturales o lo colocan cerca de entradas y ventanas.

¿Qué puedo hacer para ahuyentar los mosquitos?

Además de los olores naturales, expertos recomiendan:

-Evitar agua estancada

-Colocar mosquiteros

-Mantener limpia la casa ya que la humedad y basura pueden atraer insectos.

-Usar ventiladores pues las corrientes de aire dificultan que vuelen.

¿Qué es lo que atrae a los mosquitos?

A los mosquitos les atrae:

-Olor corporal

-Calor y humedad

-Colores oscuros

-Factores fisiológicos (se cree que las personas con mayor temperatura corporal, las mujeres embarazadas y las personas con sangre tipo O atraen más mosquitos).

¿Por qué aumentan los mosquitos en temporada de calor?

Las altas temperaturas y lluvias favorecen la reproducción de estos insectos, especialmente en zonas con humedad o acumulación de agua.

¿Qué enfermedades transmiten los mosquitos?

Algunos mosquitos pueden transmitir enfermedades como: