Un nuevo capítulo se suma al drama familiar y legal… Imelda Tuñón respondió a las acusaciones hechas por Marco Chacón y negó haberse robado bolsas de lujo de Maribel Guardia y otras pertenencias de su casa como se ha afirmado desde hace algunos días.

En un encuentro con la prensa, la actriz y cantante negó haberse robado y puesto a reventa bolsos y mochilas como lo ha dicho Chacón, y apuntó que las acusaciones son en realidad ataques provocados por la decisión legal de separar a su hijo José Julián de Maribel Guardia.

Asimismo lamentó dichos comentarios dado que fueron hechos por una persona que formó parte de su familia durante años, desde que comenzó a salir con Julián Figueroa hasta después de su muerte.

“Eso es muy triste. La verdad qué lamentable que un hombre que se supone formó parte de mi familia me esté atacando ahorita después de que se le quitó algo legalmente, se me hace como con mucho rencor, mucha rabia”, respondió la actriz.

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Hace unos días, Marco Chacón, esposo de Maribel, acusó de robo a Imelda Tuñón tras asegurar que retiró varias pertenencias de la actriz de su casa para luego intentar revenderlas.

Según contó Chacón, tiene pruebas, incluso conversaciones en chats, de que las puso a la venta en internet: “Tengo chats en donde se están vendiendo mochilas mías”, afirmó Chacón.

Algunos objetos en cuestión se tratan de mochilas MontBlanc, artículos Chanel y de un bolso de valor sentimental de Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian. Al parecer esta bolsa se perdió durante una visita a la casa de Maribel, cuando Imelda todavía vivía con ella.

En el mismo encuentro con la prensa, Imelda señaló que José Julián no fue retirado de la custodia y cuidado de Maribel Guardia por “saña”, sino porque no cumplió con su obligación de tutriz y porque tiene una orden de restricción por violencia en contra de ella y su hijo.

“No se le retiró a la abuelita porque no se le quiera, no por saña, sino porque tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo”, afirmó.

Cabe recordar que hace unas semanas Maribel Guardia perdió la tutela de José Julián Figueroa y ésta pasó a manos de la periodista Addis Tuñón, tía de Imelda, de acuerdo a un proceso legal en pro de la protección y cuidado del menor. Ahora, se está trabajando para que Chacón pierda su poder como albacea de la herencia que dejó Julián para su hijo.