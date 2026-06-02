La modelo alemana Heidi Klum celebró su cumpleaños número 53 con una increíble sesión fotográfica en bikini. La estrella presumió la deslumbrante figura que posee ataviada con los nuevos modelos de la marca Calzedonia.

Calzedonia eligió a Heidi Klum como su embajadora y ella irradió belleza con un bikini en color cobre, uno de animal print estilo cebra y un bikini plateado repleto de destellos. Protagonizó un video en Malibú, donde modeló cada uno de los atuendos de playa que se promocionan para el verano 2026.

En la campaña, Klum presentó “una cuidada selección de piezas clave que resaltan la diversidad de la colección actual de Calzedonia.

Con dirección artística de Thomas Hayo y fotografía de los hermanos Morelli, las imágenes transportan a los aficionados a la costa de California. “El escenario refleja a la perfección la inspiración de la campaña: el estilo de vida despreocupado y positivo de California. Entre momentos junto a la piscina y cielos infinitos, Klum se mostró segura de sí misma, natural y glamorosa sin esfuerzo”, señalan.

Esto ocurre semanas después de que Klum dijera que estaba encantada con su breve aparición en El Diablo Viste a la Moda 2.

La actriz tiene un pequeño papel en la secuela y compartió: “Estuve en la primera película de El Diablo viste a la Moda 2... bueno, literalmente solo un pequeño cameo. Me pidieron que volviera para El diablo viste a la Moda 2 y me emocioné mucho porque no me eliminaron de la película”.

La ex ángel de Victoria’s Secret se siente afortunada de haber aparecido en tantas películas. “A lo largo de los años, he tenido la gran suerte de poder participar en algunos de los programas de televisión o películas más emblemáticos, donde tuve pequeños cameos”.

“Hice Desperate Housewives con Eva Longoria, hice Spin City con Michael J. Fox, hice How I Met Your MotherMadre, Sex in the City con Sarah Jessica Parker, Ocean's Eight con Sandra Bullock... Tuve muchísima suerte de poder participar en algunas de las series y películas más icónicas a lo largo de los años”, recordó.

Heidi Klum tiene cuatro hijos: Leni, Henry, Johan, y Lou. Con su hija Leni ha protagonizado campañas para la marca de lencería Intimissimi.

Algunos de sus millones de seguidores aplauden las sesiones, pero otros las critican fuertemente. “Es muy extraño hacer esto con tu madre”, “Qué raro que te toque”, “No lo debería hacer con su madre” fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Heidi Klum aseguró que está muy orgullosa de que su hija Leni estudie al mismo tiempo en que forja su carrera en la industria del modelaje.