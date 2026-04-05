La supermodelo y conductora Heidi Klum volvió a confirmar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del mundo de la moda al aparecer en la playa con un impactante vestido blanco de red y transparencias, en el marco de la promoción de Germany’s Next Top Model.

La alemana aprovechó un día de grabación junto al mar para transformar un escenario natural en una auténtica pasarela, captando todas las miradas con un diseño que combinó sensualidad, elegancia y frescura.

El vestido, de silueta ligera y tejido tipo red, destacó por sus transparencias estratégicas y su estética veraniega, perfecta para la locación. Klum demostró una vez más su habilidad para llevar piezas arriesgadas con naturalidad y seguridad. El blanco, además, aportó luminosidad y acentuó el contraste con el entorno costero.

Con esta aparición, Heidi Klum refuerza su papel como protagonista en el programa Germany’s Next Top Model. Su presencia en la playa se convirtió en una poderosa herramienta de promoción para el programa, demostrando que el estilo no conoce límites.

Heidi Klum tiene cuatro hijos: Leni, Henry, Johan, y Lou. Con su hija Leni ha protagonizado campañas para la marca de lencería Intimissimi.

Algunos de sus millones de seguidores aplauden las sesiones, pero otros las critican fuertemente. “Es muy extraño hacer esto con tu madre”, “Qué raro que te toque”, “No lo debería hacer con su madre” fueron algunos de los comentarios.

Las modelos son embajadoras de Intimissimi desde el año pasado. Sin embargo, la joven declaró en una entrevista, para Page Six que está muy feliz por las campañas, pues pasa increíbles momentos con su mamá, así que procura ignorar los comentarios negativos en redes sociales.

Por su parte, Heidi Klum aseguró que está muy orgullosa de que su hija Leni estudie al mismo tiempo en que forja su carrera en la industria del modelaje.

Leni es la hija mayor de la modelo Heidi Klum y ha seguido los pasos de su madre en la industria del modelaje. Su debut lo hizo en 2021, cuando tenía 16 años, al posar con su mamá para la revista Vogue.