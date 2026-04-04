El diputado Juan Carlos Valladares se pronunció luego de la controversia generada por el registro de 51 inasistencias en el Pleno y su reciente viaje a Japón junto a su esposa, la exMiss Universo Ximena Navarrete. El político ha sido duramente cuestionado en redes, por lo que tuvo que explicar por qué ha faltado tanto a su trabajo en un corto periodo; además, dejó en claro que su viaje al extranjero fue costeado con su propio dinero y no con recursos del erario público.

La polémica surgió tras la difusión de datos sobre su asistencia en el Congreso, lo que provocó críticas en redes sociales y cuestionamientos de diversos sectores sobre su desempeño como diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A esto se sumó la exposición de imágenes de su reciente viaje a Japón, en compañía de sus seres queridos, incluida su esposa.

A través de su página oficial de Facebook, Valladares aseguró que las faltas señaladas cuentan con justificación conforme a los lineamientos internos del Congreso, y negó haber incumplido con sus responsabilidades. “Mi trabajo como diputado es público y cualquiera lo puede revisar, he cumplido con más del 90% de asistencias en la legislatura. Sí, hay inasistencias y las asumo, pero no de la manera en la que planean tergiversar como '51 ausencias' ya que no son días sin asistir, sino votaciones dentro de una misma sesión, donde pueden registrarse varias en un solo día”.

En la publicación en su perfil de Facebook también dejó en claro que su viaje a Japón fue de carácter personal y pagado con dinero de su propio bolsillo: “Sobre el viaje que se ha mencionado: fue personal, pagado con recursos propios y sin uso de dinero público".

En el comunicado que explicó las faltas que tiene hasta este momento: “Hasta el primer periodo del segundo año legislativo, el registro es de 2 inasistencias sin justificar y 8 justificadas conforme al reglamento de la Cámara; y, considerando el avance del actual tercer periodo, el total a la fecha es de 6 inasistencias sin justificar y 9 justificadas, en un total de 166 sesiones”.

De igual forma explicó por qué son 51 faltas las que tiene en su trabajo, las que dijo, se deben a votaciones “dentro de sesiones donde pueden realizarse varias en un mismo día”. “Pongo como ejemplo los días 26 de noviembre (15) y 10 de diciembre de 2024 (6), 2 de diciembre de 2025 (4), 3 de marzo (7) y 25 de marzo de 2026 (4), donde en esos días hubo 36 votaciones de dictámenes. No son días distintos, son votaciones dentro de una misma jornada. Lo que se ha difundido como 'ausencias' corresponde a votaciones dentro de sesiones, no a días completos”, argumentó.

Finalmente, Juan Carlos Valladares aseguró que su trabajo es “público, verificable y enfocado en resultados”. “Mi respuesta es clara: hechos, datos públicos y resultados”, fue el mensaje con el que cerró su comunicado.

Bajo este contexto, las redes sociales se lanzaron en contra del diputado Valladares, y de su esposa, Ximena Navarrete (quien se coronó como Miss Universo 2010) porque en medio de esta polémica de un gran número de inasistencias en la Cámara de Diputados ambos compartieron publicaciones en las que celebraron su noveno aniversario de casados.

“Felicidades, supongo que hoy también faltó. Ya con esta son 52 faltas”, “Lo que queremos saber es si hoy se presentó a trabajar o no”, “Hoy tampoco trabajó, está de aniversario”, “Por más años de casado y menos faltas en tu trabajo”, “9 años y 51 faltas” y “¡¡Señor!! No se pase, cómo que más de 50 faltas para andar viajando? Mejor renuncie y viaje”, comentaron sus seguidores.