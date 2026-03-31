La vida amorosa de Rosalía vuelve a robarse la atención de todo el mundo: miles de fanáticos se preguntan si la intérprete de “Bizcochito” tiene una relación con Loli Bahia, con quien ha sido captada de la mano, en los últimos días, mientas se encuentran paseando por diversas ciudades. Ante las especulaciones, sus seguidores han mostrado interés sobre si la cantante tendría un romance con quien hasta ahora se supone es su amiga. ¿Quién es Loli Bahia, cuántos años tiene y a qué se dedica? Te contamos lo que se sabe hasta ahora.

Desde hace días el nombre de Rosalía circula en redes sociales con intensidad y esto se debe no sólo al problema de salud que le impidió dar un concierto en Milán, Italia, sino por la supuesta relación amorosa que tendría con una famosa francesa.

Las imágenes de ambas compartiendo momentos cercanos no tardaron en viralizarse en TikTok e Instagram; en dichos videos se observa a ambas caminar de la mano mientras platican o van de compras; según los usuarios de redes sociales, Rosalía se ve feliz y enamorada cuando está con Loli Bahía, por eso, supondrían que su cercanía no es una simple amistad.

¿Quién es Loli Bahia, la supuesta novia de Rosalía?

Loli Bahia (su nombre real es Dolores Bahia Roubille) es una modelo francesa que actualmente es de las más famosas en la industria; es originaria de la ciudad de Lyon y es hija de padre español y madre de origen argelino.

Aunque mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida privada, su presencia con Rosalía ha captado la atención del público, especialmente ahora que se le vincula sentimentalmente con la cantante.

¿Cuánto años tiene Loli Bahia, supuesta pareja de Rosalía?

Medios internacionales han informado que Loli Bahia tiene 23 años, es decir, que es 10 años menor que Rosalía.

¿A qué se dedica Loli Bahia?

Además de ser modelo de varias firmas de lujo como Chanel y Louis Vuitton, Loli Bahia también estudió música el Conservatorio de Lyon por lo que sabe tocar el trombón y la batería. Su incursión en el mundo de la moda sucedió en 2020 luego de ganar el concurso de modelos Egeri Tours.

Por ahora, ninguna de las dos famosas ha confirmado o desmentido si son pareja.