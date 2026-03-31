“¡Qué suertuda!” fue la principal reacción que generó Wendy Guevara al revelar que Omar García Harfuch la sigue en Instagram; la ganadora de La Casa de los Famosos México, despertó envidia entre sus seguidores luego de que presumiera que el popular y asediado político le dio follow. “Pa’ que me cuide” dijo la artista visiblemente emocionada.

Ya no es secreto que a Wendy Guevara le gusta el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de 44 años, pues recientemente confesó la atracción que siente por él: “Ahorita ando queriendo todo con el Harfuch, ando queriendo todo con el hijo de Jorge Salinas y todo con el hijo de Consuelo Duval", dijo en entrevista con Edén Dorantes el pasado 24 de marzo.

La influencer se mostró sumamente entusiasmada por el hijo de María Sorté, quien dijo que es "muy guapo" y, también, aseguró que le encantaría que la cuidara. Y no sólo eso, sino que compartió el plan que seguiría para conquistar a Omar García Harfuch, el cual consiste en enamorarlo a través de la comida: “Claro, el desayuno y todo, aunque se lo compre y diga que yo... yo finjo y le digo: ‘Yo te lo hice, papi’”, mencionó.

En medio de esta declaración es que Wendy reveló en una transmisión en vivo que el miembro del gabinete de Claudia Sheinbaum ahora era su seguidor en Instagram, situación que la emocionó. “Pero ahorita estoy muy enamorada, mi casa mi templo, mi todo el señor Harfuch y ni modo, pa’ que me cuide... qué guapo el Harfuch, ayer me siguió… o sea me siguió en Instagram”, confesó.

Actualmente, ambas personalidades se siguen, confirmando la versión de Wendy, situación que provocó aún más reacciones en las redes sociales, la mayoría de aprobación. “A la fila, mi Wendy”, “Qué envidia, amigui”, “Ya anden jajajaja”, “Ella ya lo manifestó”, “Ya somos miles de enamoradas”, “Todas queremos a ese señor”, “Harfuch apoya a la comunidad” y “Otra nuera de María Sorté”, fueron algunos de los comentarios.

El momento no tardó en volverse tendencia, pues la combinación entre una de las figuras más queridas de las redes sociales y un personaje de la política mexicana generó curiosidad inmediata.