El nombre de la actriz Cynthia Klitbo se ha convertido en tema de conversación en redes sociales luego de que revelara en su Instagram que se sintió “ultrajada” durante su estudio de papanicolau. ¿Qué le pasó?

De acuerdo a lo que narró, la actriz se sintió incómoda cuando en ambos estudios noto que había una persona extra observando los procedimientos sin autorización, en especial el estudio ginecológico del que dijo “odiar”.

“Me acabo de ir a hacer estos estúpidos análisis que odio que son el papanicolaou y la mastografía y entonces resulta que me meten a dos personas, tanto en los de sangre como en los del papanicolau, no importa que sean dos mujeres”, señaló.

Según dijo, se sintió “violada” mientras la segunda persona observaba cómo le metían el “pato”, un instrumento para hacer el estudio ginecológico, en su área íntima.

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“Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y quiere ver, pero debería preguntar porque, de por sí como mujer se siente una expuesta, con una cosa que se llama pato metida ahí adentro, y que te estén sacando pedazos de ti…”, reclamó.

Agregó que el personal debería preguntar primero a las pacientes si están de acuerdo que haya más personas observando el procedimiento.

“En este momento tengo ganas de llorar, me siento ultrajada porque en ningún momento me preguntaron si yo quería ser un conejillo de indias y en ese sentido sí soy súper mamona. ¿Qué opinan? Porque yo me siento violada”, agregó la celebridad de las telenovelas mexicanas.

Después de que emitiera su comentario personal y reclamara a los laboratorios en cuestión, los usuarios de internet, presumiblemente conocedores del tema, afirmaron que en efecto el personal que la atendió violó sus derechos.

Por su parte, otros dijeron que era normal que hubiera más personas observando los procedimientos, en especial cuando los pacientes están en hospitales públicos; incluso dijeron que suele haber más de 10 estudiantes presentes en cualquier estudio o intervención médica.

Asimismo, dijeron que era normal que haya más personas presentes, debido a que están allí como asistencia y en aprendizaje, pero también para evitar que haya acusaciones de “comportamiento inapropiado” en contra del personal por parte de las pacientes “esto protege al paciente y al personal de salud”, comentó una usuaria.

Hasta el momento la actriz no ha emitido más comentarios acerca de su amarga experiencia ni ha respondido los mensajes que le han dejado en sus publicaciones, en donde otros usuarios la critican por quejarse y por “desinformar” a las mujeres sobre un estudio que “salva millones de vidas”.