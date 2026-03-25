Han pasado cuatro meses desde que Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025 y aún continúan las dudas y señalamientos que apuntan a que su victoria fue arreglada. En un video que circula en redes sociales, se ve a la tabasqueña responder a quienes la atacan y aseguran que su papá le compró la corona. “¿Tu papá no pudo comprártela?” fue una de las tantas polémicas respuestas que dio la famosa.

El escándalo continúa en torno a la corona de Miss Universo que Fátima Bosch ganó en noviembre del año pasado. La reina de belleza sigue defendiéndose de los ataques que recibe en redes sociales, los cuales cuestionan su triunfo en el certamen, ya que circuló la noticia de que habría ganado por la ayuda de su padre, Bernardo Bosch Hernández (un alto directivo en Pemex) quien tenía negocios con el dueño del concurso, Raúl Rocha.

En un video que se ha hecho viral en TikTok se ve a Fátima responder a varios comentarios, principalmente a los que cuestionan que gracias a su papá es que ganó Miss Universo. Fue en un en vivo donde le preguntaron a Bosch las razones de su triunfo, a lo que ella respondió tajantemente.

“¿En Miss Universe, tu papá te compró la corona?” fue la pregunta que le hicieron, a lo que ella inmediatamente respondió: “¿Y qué al tuyo no le alcanzó para comprarte la tuya o por qué les molesta tanto ver a un papá presente?”.

Añadió: “A mí me da mucha risa estas cosas porque tú no puedes comprar una corona, a lo mejor en Walmart sí puedes comprar una corona así con brillitos y así, pero no en Miss Universo”.

Finalizó su respuesta con las siguientes palabras: “Pues ni modo, así es la vida, échate árnica, a no, vitacilina, ¿no?”. Algunos usuarios señalaron que esta respuesta demostró su carácter y seguridad, mientras que otros consideraron que pudo haber manejado la situación de una forma más diplomática. Lo cierto es que la controversia ha aumentado y crecerá en los próximos días. “Me encantaaaa esta mujer grandiosa y muy muy inteligente. Bravoooo eres grandeeee” y “Qué bueno que no se deje” fueron algunas de las reacciones.

Aunque no existe evidencia que respalde las acusaciones, el tema ha generado debate sobre la credibilidad de la victoria de la participante originaria de Tabasco, por lo que se espera que los ataques y rumores continúen todo este tiempo que le queda de reinado a Fátima Bosch.