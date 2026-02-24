Pese a que han pasado tres meses de la polémica que causó la coronación de Fátima Bosch como Miss Universe 2026, a la fecha sigue sin ser aceptada por ciertos críticos del tema, siendo su más reciente aparición en el Festival Viña del Mar 2026 la causante de que vuelva a estar en boca de todos.

La tabasqueña de 25 años buscó deslumbrar en los reflectores internacionales que se dieron cita en dicho evento musical en donde lució un vestido blanco y azul de tul "i nspirado en el cielo chileno" , sin embargo, las burlas no se hicieron esperar.

"¡Horrible! El strapless una pésima confección, el vestido mal hecho, se le salía a un costado, el tul es lo más barato que hay. Espantoso, para una Miss Universo, horrible ", fueron algunas de las críticas de conductores chilenos que se viralizaron en TikTok.

Tanto Fátima Bosch como la organización del certamen de belleza presumieron que el atuendo de gala de la mexicana fue diseñado y elaborado por manos chilenas, además que éste sería donado como parte de la labor altruista de Miss Universo en favor de las víctimas de los incendios que azotaron el sur del Chile.

"Este look tiene un propósito aún mayor. El vestido se subastará y todos los beneficios se destinarán a apoyar a las familias afectadas por los recientes incendios forestales en Chile. Porque la verdadera belleza no solo brilla... también retribuye", destacó Miss Universe en el un post donde presumió la visita de la mexicana.

Diversos medios chilenos, como el programa "Con Gusto a Viña", expresaron su desilusión por el look de Fátima Bosch y sus conductores insistieron que el vestido no es acorde a lo que se espera de la Miss Universo.

¿Cómo reaccionaron los fans tras las críticas contra Fátima Bosch?

Pese a que la tabasqueña no se ha pronunciado al respecto, sus seguidores en diversas plataformas no sólo expresaron su apoyo a Miss Universe, sino que señalan que los comentarios contra el vestido de la reina de belleza caen en lo absurdo.

"Criticando a sus propios diseñadores"

"Era un diseñador chileno que decidió apoyar y lo iban a subastar para ayudar a los mismos chilenos y mira con lo que salen"

"Es que a fuerza la quieren con vestidos plateados y pegados, esos vestidos si son feos", se lee entre las reacciones en redes.