Cuando parece que el escándalo ha terminado para Cazzu, una nueva polémica la pone en medio de la atención mediática junto a su exnovio Christian Nodal, en esta ocasión por una canción del cantante urbano Rauw Alejandro. ¿Qué pasó?

El estreno de Rosita, la nueva canción de Rauw Alejandro, en colaboración con Jhayco y Tiny, encendió la polémica en el género urbano tras incluir una frase que hace referencia directa a Nodal y a su triángulo amoroso con Ángela Aguilar y Cazzu.

Tras hacerse viral la nueva canción, exactamente el fragmento “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, habría detonado la furia de Cazzu, quien no tardó en reaccionar en sus redes sociales ante lo que muchos consideran una indirecta hacia su mediática ruptura con el cantante de Te amé y el matrimonio exprés de éste con Aguilar en 2024.

Luego de que explotara la polémica, Cazzu puso en sus redes sociales una frase que dice: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

Esta publicación se volvió viral en cuestión de horas y fue interpretada como una crítica directa a quienes utilizan experiencias ajenas para generar controversia y aumentar reproducciones, en este caso Rauw Alejandro que se “colgó”, según los fans, de lo ocurrido.

Por su parte, Rauw respondió en X que vivimos en tiempos donde “la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte”, intentando restar importancia a la polémica y a la cancelación que le estaban haciendo por Rosita.

Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo. — RAÚL (@rauwalejandro) February 22, 2026

La nueva controversia se hizo tendencia en internet, donde usuarios señalaron que la mención hace referencia a las bodas de Nodal con Ángela Aguilar, tanto la de Roma como la de Cuernavaca, un episodio que dio inicio a la polémica más grande que han enfrentado estos tres cantantes.

Tras la viralización de Rosita, los fans señalaron que la frase de Rauw Alejandro le faltó al respeto a Cazzu y a su historia post Nodal, pero principalmente a la vida que construía la cantante con su hija Inti tras la separación.

El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida.



Ya conocen la mía. — Cazzu™ (@cazzuoficial) February 22, 2026

Pero la polémica no quedaba allí. Mientras la canción se hacía viral, en Instagram resurgía una fotografía en la que muestra a la ex de Rauw Alejandro, Rosalía, junto a Cazzu en junio de 2023, al parecer todos eran buenos amigos en ese entonces.

Cabe recordar que para 2023, la cantante española Rosalía y Rauw todavía estaban comprometidos, y Cazzu estaba esperando a su hija Inti junto a Nodal.