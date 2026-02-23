Christian Nodal está lejos de dejar de ser tema de conversación en redes sociales, en especial porque las polémicas en torno a él y a la familia Aguilar continúan latentes y regularmente hay algo nuevo de qué hablar.

En los últimos días, el cantante de Caborca, Sonora, estuvo en boca de los usuarios de Instagram y TikTok luego de que fueron vistos algunos comentarios de él respondiendo a las críticas sobre su matrimonio con Ángela Aguilar.

Estos comentarios son visibles en el reciente video que compartió sobre su canción Incompatibles, que planea estrenar el próximo 5 de marzo, pero, ¿qué dijo? ¿a quién le contestó?

En dicho video, una usuaria se burló de su enamoramiento por Ángela Aguilar a los 15 días de haberse separado de Cazzu y su boda un mes después: “Te enamoras a los 15 días y te casas al mes, no pues qué chido”, escribió una usuaria en Instagram.

Como respuesta, y en forma de burla, Nodal escribió: “Jajajaja, luego les subo el tutorial de cómo organizar su mayo”.

Como contexto del mes de mayo, en la entrevista que le dio a Adela Micha el año pasado, Nodal explicó que no le había sido infiel a Cazzu, sino que se enamoró de Ángela inmediatamente de que rompieron, todo en el mismo mes de mayo.

Cabe recordar que anunció su ruptura con la argentina el 8 de mayo de 2023 y se casó en Roma el 29 del mismo mes.

“Me enamoré, pensé que bastaba con ser honesto. Me hubiera gustado darle más tiempo para procesar la tristeza, el dolor o el despecho, pero no fue por gusto. Yo no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé”, dijo en su momento.

Foto: Instagram

Además de este comentario, el cantante de Te amé se tomó el tiempo para contestar a otros usuarios que también se burlaron de él, aunque con poca gracia. “Si no se hubiera casado, sería perfecto”, escribió una usuaria, a lo que él respondió: “Espero que encuentres un amor puro y genuino pa’ que entiendas que la compañía es más bella que el destino”.

“Vivan los novios, pero bien lejos que no hagan daño a nadie más”, escribió otra usuaria, a lo que Christian le pidió que lo bloqueara para que no le pueda “hacer daño” con su música o su vida personal.

Foto: Instagram

“Casados* Si me bloqueas ya no te proyectas y así no te puedo hacer daño con nada de lo que suba de mi trabajo o vida personal”, contestó el cantante.

Otra usuaria insinuó que la nueva canción podría estar dedicada a su ex, en este caso a Cazzu, a lo que Christian contestó con humor: “tu ex…cusa pa’ tomar y chillar”.

Luego de que sus respuestas se hicieran virales en redes sociales, los internautas aseguraron que en realidad no era Nodal el que estaba escribiendo sino que, por el tono, parecía que alguien más los estaba escribiendo, por ejemplo Ángela o el equipo de Pepe Aguilar.

"Creo ese es Pepe que se adueño del cell", "Pepe en chinga defendiendo al patitas de molcajete", "Es algo que Ángela diría para defenderse a sí misma, no tengo pruebas y tampoco dudas", escribieron algunos usuarios.