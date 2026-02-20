“Ya anda de alma enamorada otra vez”, fue el comentario que hicieron los usuarios de redes sociales tras ver a Christian Nodal lanzando una “coqueta” mirada a su violinista durante uno de sus últimos conciertos. Los internautas criticaron la acción y advirtieron a Ángela Aguilar, pues aseguran que entre el cantante y Esmeralda Camacho podría haber química y atracción.

Aunque hace unas semanas la hija de Pepe Aguilar intentó detener los rumores de infidelidad de Nodal con su violinista, asistiendo a un concierto de su esposo en el que se encontraba Esmeralda Camacho, las especulaciones resurgieron y con más fuerza luego de que se hiciera viral en redes sociales un video en el que se observa al intérprete de “Botella Tras Botella” supuestamente coquetear con la violinista.

El momento ocurrió mientras Nodal cantaba uno de los temas más románticos de su repertorio, titulado “Probablemente”. En el clip, que rápidamente se viralizó en TikTok, se ve a Nodal voltear en una ocasión hacia donde está Esmeralda Camacho y sostenerle la mirada por algunos segundos, gesto que desató una ola de comentarios.

“Ya anda de alma enamorada otra vez”, “Recuerden que en mayo él hace todos sus pendientes”, ”Por qué es tan obvio”, “El alma disimulada”, “Se la cantó en definitiva” y “Yo no voy a estar a gusto hasta que cambien a la Ángela por otra” fueron algunas de las reacciones a la publicación. Otros usuarios, en cambio, defendieron al cantante y aseguraron que se trata simplemente de la química natural que suele existir entre músicos sobre el escenario.

Además de las críticas que hicieron, los internautas comentaron que esta actitud de Nodal podría deberse a que está “cansado” de su relación con Ángela Aguilar, esto también por cómo fue captado durante el homenaje al Ejército y las Fuerzas Armadas de México realizado el pasado fin de semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En dicho evento, Christian fue visto incómodo y enojado al compartir el escenario con los Aguilar.

Los rumores de que estarían atravesando una mala racha como pareja, sumado a las especulaciones de coqueteo con su violinista, mantienen al público a la expectativa de lo que pasará con el romance de Nodal y su esposa.