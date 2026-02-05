Esmeralda Camacho, la famosa violinista de Christian Nodal, causó revuelo en redes sociales y entre sus fanáticos luego de compartir en TikTok un video luciendo glamorosa en un look rojo strapless.

La joven músico utilizó sus redes para compartir un video selfie en el que aparece modelando un vestido strapless, diseñado con olanes sobre el trozo y una falda traslúcida hecha con encaje.

LEE MÁS: Halle Berry deslumbra al lucirse en lencería y vestido transparente a los 59 años

Tras hacerse viral, Esmeralda recibió un sinfín de comentarios en su publicación, tanto de sus seguidores como de los fans de Ángela Aguilar y Nodal.

Algunos alabaron su estilo y gusto por la moda, mientras que otros la compararon con la nieta de Flor Silvestre, y es que, según comentaron, el outfit de Camacho recuerda a los múltiples looks rojos que ha utilizado en alfombras rojas, en sus conciertos y en sus redes sociales.

De hecho, Ángela usó un vestido strapless en el mismo tono hace unos días, en torno a las celebraciones por el cumpleaños de Christian en la Riviera Nayarita. Dicho vestido ayudó a que Ángela pudiera desviar un poco las críticas en redes sociales.

Además del vestido, los fans señalaron que tiene el mismo corte de cabello que Ángela y que se lo peina igual, y es que la violinista tiene el cabello corto, por arriba de los hombros, como Ángela lo tenía antes de ponerse las extensiones.

La actividad en redes sociales de Esmeralda Camacho, conocida como Esmeralda Canapé en internet, ocurre después de que le dijera a la prensa mexicana que tiene prohibido hablar sobre Christian o de los Aguilar, esto después de que se afirmara que sostenía un romance con el originario de Caborca, Sonora a escondidas de su esposa.

A inicios de semana se compartió un video en el que se muestra a Esmeralda dando una breve entrevista tras la presentación de Nodal en León, Guanajuato.

Luego de que se le preguntara si era verdad de que había sido despedida por el escándalo que la vinculó románticamente con el cantante de Ya no somos ni seremos Camacho negó haber perdido su trabajo y agregó que no podía hablar sobre el tema debido a que no tiene autorización de hacerlo.

“No, no me despidieron. Todo super bien, la verdad, todo bien. No puedo hablar del tema”, dijo.

Según agregó, no puede hablar sobre Nodal ni de asuntos personales que tengan que ver con él o con su familia por supuestos contratos.

“Me van a regañar. Ya me voy, pero se la agradezco mucho… no puedo hablar”, señaló cuando se le siguió cuestionando sobre el cantante y Ángela.