TE RECOMENDAMOS

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Nodal tendría ‘competencia’. Cantante confiesa su amor por Ángela Aguilar: “Le hice una canción”

Nodal tendría ‘competencia’. Cantante confiesa su amor por Ángela Aguilar: “Le hice una canción”

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

Sydney Sweeney se luce en lencería “romántica” de encaje por el Día de San Valentín

Sydney Sweeney se luce en lencería “romántica” de encaje por el Día de San Valentín

la famosa violinista de Christian Nodal, causó revuelo en redes sociales y entre sus fanáticos luego de compartir en TikTok un video luciendo glamorosa en un look rojo strapless.

La joven músico utilizó sus redes para compartir un video selfie en el que aparece modelando un vestido strapless, diseñado con olanes sobre el trozo y una falda traslúcida hecha con encaje.

Tras hacerse viral, Esmeralda recibió un sinfín de comentarios en su publicación, tanto de sus seguidores como de los fans de y Nodal.

Algunos alabaron su estilo y gusto por la moda, mientras que otros la compararon con la nieta de Flor Silvestre, y es que, según comentaron, el outfit de Camacho recuerda a los múltiples looks rojos que ha utilizado en alfombras rojas, en sus conciertos y en sus redes sociales.

De hecho, Ángela usó un vestido strapless en el mismo tono hace unos días, en torno a las celebraciones por el cumpleaños de Christian en la Riviera Nayarita. Dicho vestido ayudó a que Ángela pudiera desviar un poco las críticas en redes sociales.

Además del vestido, los fans señalaron que tiene el mismo corte de cabello que Ángela y que se lo peina igual, y es que la violinista tiene el cabello corto, por arriba de los hombros, como Ángela lo tenía antes de ponerse las extensiones.

@esmeralda.canape #esmeraldacanape #modamexicana #red #humbe ♬ VEGAS - HUMBE

La actividad en redes sociales de Esmeralda Camacho, conocida como Esmeralda Canapé en internet, ocurre después de que le dijera a la prensa mexicana que , esto después de que se afirmara que sostenía un romance con el originario de Caborca, Sonora a escondidas de su esposa.

A inicios de semana se compartió un video en el que se muestra a Esmeralda dando una breve entrevista tras la presentación de Nodal en León, Guanajuato.

Luego de que se le preguntara si era verdad de que había sido despedida por el escándalo que la vinculó románticamente con el cantante de Ya no somos ni seremos Camacho negó haber perdido su trabajo y agregó que no podía hablar sobre el tema debido a que no tiene autorización de hacerlo.

“No, no me despidieron. Todo super bien, la verdad, todo bien. No puedo hablar del tema”, dijo.

Según agregó, no puede hablar sobre Nodal ni de asuntos personales que tengan que ver con él o con su familia por supuestos contratos.

“Me van a regañar. Ya me voy, pero se la agradezco mucho… no puedo hablar”, señaló cuando se le siguió cuestionando sobre el cantante y Ángela.

@ventaneandouno

La violinista Esmeralda Camacho aclara versiones de celos y tensiones con #AngelaAguilar y #ChristianNodal. 🎻 😱 🔥 #Ventaneando por #AztecaUNO 📺

♬ sonido original - ventaneandouno

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]