La cantante Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, exparticipante de la primera generación de La Academia, volvió a generar controversia al hacer unas explosivas declaraciones sobre su excompañeros del reality Carlos Rivera, y su esposa, Cynthia Rodríguez. Con las frases “Lo que se ve no se juzga” y “No somos nadie para sacar a nadie del clóset”, la veracruzana generó miles de comentarios y despertó rumores sobre el matrimonio de los exacadémicos.

Durante un encuentro con la prensa, Toñita fue cuestionada sobre los persistentes rumores que rodean la vida personal de Carlos Rivera, de 39 años, a lo que la veracruzana respondió con una serie de frases que, lejos de aclarar, avivaron las especulaciones. En la conversación que tuvo con medios aseguró que conoce a Rivera desde sus inicios, cuando era “un bebé”.

Posteriormente, ante los cuestionamientos, dijo lo siguiente: “Tengo la misma idea de Juan Gabriel, ‘lo que se ve no se juzga’”, para después mencionar que entre Cynthia y ella saben muchas cosas. “Ella sabe, ella sabe cosas, hermana, sabe cosas, y lo que ella sabe se lo va a llevar a la tumba y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba… ambas sabemos”, aseveró.

Posteriormente, mencionó: “Nosotros no somos nadie para sacar a nadie del clóset”, frase que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Finalmente comentó que nadie es juez como para juzgar la vida de los demás: “Si Carlitos es, no es, es su bronca… si Cynthia hizo, no hizo, es su bronca".

Frente a los medios, Toñita aseguró que sabe más secretos y que aún no los ha contado, por lo que dejó en claro que posee información importante y polémica.

Las declaraciones de Toñita encendieron las redes sociales reabriendo el debate sobre este tema que involucra al intérprete de "Recuérdame": “Qué bueno que no quería decir nada”, “Qué mal, ya bajita la mano lo destapó”, “No dijo nada y lo dijo todo jajajaja”, “Es algo que todo mundo rumora”, “Por qué no la demandan”, “A ella qué le importa” y “Y si sí, ¿qué?”, fueron algunos de los comentarios.