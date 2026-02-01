La cantante Christina Aguilera sorprendió a sus seguidores al subir una de sus fotografías más reveladoras a Instagram.

La estrella posó en topless mientras lucía la espectacular falda negra de un vestido de tul. También llevó un collar de diamantes como accesorio; se especula que es el famoso diamante amarillo de Tiffany. Usó arracadas a juego y dejó suelta su cabellera rubia.

Christina Aguilera, de 45 años de edad, resaltó su belleza con un maquillaje compuesto por sombras grises y plateadas, labial nude y abundante rubor sobre los pómulos. “Luces del norte… Noches parisinas”, escribió y sumó decenas de comentarios.

Christina Aguilera stuns in new photos. pic.twitter.com/NTHVpaftZM — Pop Tingz (@PopTingz) January 29, 2026

“París luce bien en ti chica”, “”WOOOOW” y “Queremos nueva música” fueron algunos de los comentarios. Algunos seguidores también le comentaron que la esperan en México, pues se presenta el próximo 17 de marzo en el Palacio de los Deportes.

Christina Aguilera, quien ha sido objeto de especulaciones sobre su pérdida de peso en los últimos años, ha zanjado el tema y se siente muy bien consigo misma. La cantante ha hablado abiertamente sobre sus cambios físicos y emocionales, destacando la importancia de sentirse bien consigo misma en cada etapa de su vida.

La intérprete de Beautiful ha dicho que sufrió comentarios gordofóbicos a sus 20 años.

“Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al de cuando tienes 20 años. Empecé a engordar y eso era inaceptable porque pensaban: 'Oh, se está poniendo más gruesa'. Luego, gente de la industria me dijo: ‘Nos gustaba tu cuerpo y cómo eras cuando eras una adolescente delgada’”.

En una entrevista con L’Officiel Italia, la cantante mencionó que consume alimentos integrales y menos bocadillos azucarados, además de seguir una dieta basada en plantas y consumir frutas y verduras todos los días sin falta.

A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana, añade yoga, boxeo, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares.

Para recibir el 2025, Christina Aguilera dijo que haría las cosas un poco diferente, pues daría menos importancia a los comentarios de los demás.

“Nadie puede dictar quién eres. Nadie merece explicaciones. Soy lo suficientemente madura como para saber que nada es fácil y nadie es perfecto. Todos te juzgarán. No importa lo que hagas. Y/o lo que dejes de hacer”.

También señaló que la aceptación implica aceptarse a uno mismo primero y el difícil camino que a veces supone llegar ahí.