La cantante Christina Aguilera deslumbró en su cuenta de Instagram al publicar una fotografía donde posa justo debajo de la Torre Eiffel en París.

La estrella luce su belleza ataviada con un espectacular vestido rojo que destaca su silueta “irreal”, pero que también le da un toque de princesa a su look. Con esta fotografía, promociona su más reciente álbum con canciones navideñas.

Añadió un collar y aretes de diamantes. Sus estilistas peinaron su cabellera en un moño y llevó un maquillaje destacado por un delineado cat eye.

“Christmas in Paris, la película y el álbum en vivo, son suyos mañana. Fue mágico revisitar canciones de My Kind of Christmas e interpretar en vivo otros clásicos navideños por primera vez. Me encantó recrear películas entrañables como "Meet Me in St. Louis" y "La novicia rebelde" con el telón de fondo de ensueño de una ciudad tan hermosa. ¡Estoy deseando que la vean en el cine y la escuchen mientras celebran estas fiestas! ¡Que comience la magia navideña!”, escribió.

En otras fotografías, usó un vestido repleto de lentejuelas plateadas, invocando la temporada navideña.

Christina Aguilera, quien ha sido objeto de especulaciones sobre su pérdida de peso en los últimos años, ha zanjado el tema y se siente muy bien consigo misma. La cantante ha hablado abiertamente sobre sus cambios físicos y emocionales, destacando la importancia de sentirse bien consigo misma en cada etapa de su vida.

La intérprete de Beautiful ha dicho que sufrió comentarios gordofóbicos a sus 20 años.

“Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al de cuando tienes 20 años. Empecé a engordar y eso era inaceptable porque pensaban: 'Oh, se está poniendo más gruesa'. Luego, gente de la industria me dijo: ‘Nos gustaba tu cuerpo y cómo eras cuando eras una adolescente delgada’”.

En una entrevista con L’Officiel Italia, la cantante mencionó que consume alimentos integrales y menos bocadillos azucarados, además de seguir una dieta basada en plantas y consumir frutas y verduras todos los días sin falta.

A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana, añade yoga, boxeo, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares.

Para recibir el 2025, Christina Aguilera dijo que haría las cosas un poco diferente, pues daría menos importancia a los comentarios de los demás.

“Nadie puede dictar quién eres. Nadie merece explicaciones. Soy lo suficientemente madura como para saber que nada es fácil y nadie es perfecto. Todos te juzgarán. No importa lo que hagas. Y/o lo que dejes de hacer”.

También señaló que la aceptación implica aceptarse a uno mismo primero y el difícil camino que a veces supone llegar ahí.