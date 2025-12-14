En medio de toda la polémica que rodea su triunfo como Miss Universo, Fátima Bosch dio una entrevista a la periodista Shanik Berman, en donde habló sobre cómo porta su corona y cómo es su día a día tras haber ganado el certamen de belleza.

La tabasqueña, con buen humor señaló que usa su corona en todo momento como recordatorio de sus esfuerzos para convertirse en reina de belleza: “Duermo, me baño, como, ceno con la corona, cocino con la corona. Fuera de que valga económicamente, es un recordatorio de que con esfuerzo todo se puede. Para mí fue algo personal, fue una meta que me puse. Trabajé mucho por ella”.

En la misma entrevista, Bosch acotó que ver su corona le hace saber lo mucho que la deseó y lo que trabajó para conseguirla. Asimismo, envió un mensaje a sus seguidoras invitándolas a ignorar las críticas y los ataques y a conocer su valor.

“Creo que ésta corona ha visto y vivido muchas cosas que a lo mejor pensé que jamás iba a vivir, pero ¿qué le podría decir yo a todas las mujeres y a todas las niñas? Es que mientras ustedes sepan quiénes son no necesitan demostrarle a nadie. No importa lo que digan los demás mientras ustedes sepan se valor enfóquense en eso. No dejen que ningún ruido externo los distraiga”, apuntó.

Hacia el final de la entrevista, Fátima reveló que siempre va a la iglesia para contarle a Dios sus planes y señaló que sólo él tiene el poder de juzgar, lo que fue interpretado como un mensaje a todos aquellos detractores que la han atacado y están en contra de su triunfo.

“Yo siempre, antes de cualquier momento importante de mi vida, siempre voy a la iglesia, ¿por qué?... Para contarle a Dios lo que voy a hacer. Voy de intensa a la iglesia a intensearlo. Siempre me persigno, porque es como de: ‘Ok, hasta aquí llego, lo demás es voluntad de Dios’”, señaló.

“Crean en ustedes chicas, y que viva Cristo Rey, él es el único que las puede funar. Sólo Cristo Rey puede funarnos”, agregó.

Fátima Bosch llegó a su natal Tabasco luego de protagonizar varios momentos amargos tras su coronación, entre polémicas sobre presunto fraude, los vínculos de su padre con el directivo Raúl Rocha y la reciente entrevista que suspendió en Telemundo luego de ser recibida con incómodos cuestionamientos sobre la organización y no sobre su reinado.

Después de que la entrevista con Berman se hiciera viral en redes sociales, la periodista y presentadora de TV fue alagada por su trabajo y por ser de las pocas entrevistadoras que han “tratado bien” a la tabasqueña, sin acusaciones ni ataques sobre la forma en que ganó el concurso.

Miss Universo se va de México tras polémica

Su charla en exclusiva ocurrió antes de que se diera a conocer que la organización de Miss Universo abandona su sede en México para regresar a Nueva York.

Este movimiento se da en medio de los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el empresario mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

“Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”, dice el comunicado, firmado por Rocha.