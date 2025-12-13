Comienza la cuenta regresiva para poder presenciar un evento que muchos expertos han catalogado como histórico: el cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre y miles de personas alrededor del mundo esperan ser testigos de un espectáculo único; aunque otros, aún tienen sus reservas sobre el tema y piden tener cuidado, tal es el caso de un científico de Harvard que lanzó una advertencia sobre este acontecimiento astronómico: “Esperemos no recibir regalos inesperados para las fiestas”, señaló.

Faltan tan sólo unos días para el tan esperado acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra; desde hace meses se anunció su “visita” al planeta y desde entonces millones de curiosos han seguido su trayectoria, sobre todo desde que se especuló que no se trataba de un cometa si no de una objeto o nave con tecnología extraterrestre.

A la fecha continúa el debate y son miles de personas las que aseguran que el cometa 3I/ATLAS podría dar la sorpresa al revelar su verdadero origen; las especulaciones han tomado fuerza sobre todo porque ha opinado un reconocido científico de Harvard: Avi Loeb insiste en el que dicho objeto ha realizado movimiento extraños que no son propios de un cometa.

También, aseguró que el 3I/ATLAS podría tener un origen extraterrestre, por lo que, a lo largo de los meses, Loeb ha lanzado advertencias y pedido que se considere la posibilidad de que sea otra cosa y no un cometa.

En una de sus últimas publicaciones, Avi Loeb respondió varias preguntas sobre el cometa 3I/ATLAS y entre las respuestas explicó lo que la humanidad podría presenciar el próximo viernes 19 de diciembre. Loeb dijo que, si el 3I/ATLAS es tecnológicamente avanzado, podría representar una amenaza para la humanidad.

“No contamos con un protocolo de respuesta para tecnología extraterrestre, pero tras el primer encuentro —siempre que sobrevivamos— habrá voluntad política para invertir billones de dólares en un sistema de alerta de interceptores que tomen fotografías de cerca de objetos interestelares anómalos”, mencionó.

“Esperemos no recibir regalos indeseados para las fiestas”, agregó, a la vez que respondió la pregunta sobre cuál es la mejor evidencia hasta ahora que sugiere que probablemente no estamos solos en el universo. “Es arrogante creer que estamos solos en la Vía Láctea porque contiene 100 mil millones de estrellas. Dado que surgimos de una mezcla de sustancias químicas común en planetas habitables con la masa de la Tierra, el sentido común sugiere que la galaxia está repleta de vida”, contestó.