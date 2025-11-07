Las dudas crecen y los expertos en el tema continúan asombrados por el movimiento y la apariencia del cometa 3I/ATLAS; Avi Loeb, astrofísico de Harvard, manifestó su preocupación sobre dicho objeto y aseveró que, si se trata de tecnología avanzada, “estamos jodidos”. El 3I/ATLAS estará muy pronto cerca de la Tierra y eso es lo que ha generado temor, sobre todo por las interrogantes que hay con relación a su lugar de procedencia.

¿Qué es el 3I/ATLAS? Es un objeto interestelar que fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la estación del Sistema ATLAS de Río Hurtado en Chile, cuando ingresaba en el sistema solar interior; de acuerdo con un científico consultado por el portal Northeastern Global News, el 3I/Atlas es un cometa que formó una cola a una distancia mayor de lo que suele reportarse en estos casos. Especialistas indicaron que sigue una trayectoria hiperbólica alrededor del Sol.

Sin embargo, en las últimas semanas, expertos y fanaticos de los temas del universo han seguido de cerca la trayectoria de dicho objeto, ya que ha hecho movimientos “extraños” lo que ha provocado que los especialistas se pregunten si realmente es un cometa o se trata de una nave extraterrestre. Uno de los científicos que ha compartido su opinión de que el objeto podría tener un origen alienígena es Avi Loeb.

Loeb es director del Proyecto Galileo y director fundador de la Iniciativa de Agujeros Negros de Harvard, y recientemente dio una entrevista a FOX 10 en la cual lanzó una advertencia sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS; cuando se le preguntó en dicho programa si la humanidad debería preocuparse por el objeto, el científico respondió sin rodeos: “Si es tecnológico, sí... estamos jodidos”.

Posteriormente, se le cuestionó si la humanidad estaría perdida en caso de que se trate de una nave con tecnología avanzada, respondió: “Sí, si nos visita una civilización tecnológica más avanzada que la nuestra”. Explicó que el 3I/ATLAS se mueve “tres veces más rápido que nuestro cohete más rápido y es cincuenta veces más grande que Starship. No podemos lidiar con eso”.

Según lo informado, el 3I/ATLAS viaja a velocidades cósmicas naturales, alcanzando aproximadamente 244,800 km/h, aproximadamente un tercio de la velocidad máxima de la sonda solar Parker de la NASA, el objeto artificial más rápido jamás construido

Loeb mencionó que si el objeto es de origen artificial, las defensas de la Tierra estarían mal equipadas para afrontar un escenario de contacto.

🚨 Avi Loeb on FOX 10 “If it’s technological, yes… we’re screwed.”



Avi Loeb was on FOX 10 to discuss the latest on 3I/ATLAS, the Mars Reconnaissance Orbiter data, and what Congress is doing behind the scenes.



Loeb revealed that Rep. Anna Paulina Luna personally met with NASA… pic.twitter.com/vTppIbTMSS — Skywatch Signal (@UAPWatchers) November 6, 2025

¿Qué debería hacer la humanidad si se encuentra con una civilización más avanzada en el 3I/ATLAS?

El astrofísico de Harvard explicó lo que sucedería si se da el encuentro entre la humanidad y una civilización más avanzada: “Pero si sobrevivimos a tal encuentro, debería llenarnos de humildad. Significa que tenemos hermanos en la familia de civilizaciones inteligentes más avanzadas que nosotros. Eso debería inspirarnos a hacerlo mejor, no a tenernos envidia”.