TE RECOMENDAMOS
¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas
El cometa 3I/ATLAS sigue surcando el espacio, dentro de nuestro Sistema Solar, luego de resurgir de su perihelio, que ocurrió el pasado 29 de octubre. Durante este tiempo, el objeto interestelar ha sido analizado por científicos, de las principales agencias espaciales, incluida la NASA y otros expertos como el astrofísico de Harvard, Avi Loeb.
Precisamente este científico, compartió en su blog nuevos descubrimientos en torno al cuerpo celeste y enlistó una nueva anomalía que lo hacen más sospechoso y que han generado especulaciones sobre su naturaleza, como que se trata de una nave extraterrestre.
- LEE MÁS: 3I/ATLAS rompe las reglas del Sistema Solar; experto de Harvard dice que "brilla más que el Sol y cambia de color"
El cometa 3I/ATLAS presenta una ausencia de cola cometaria, ¿por qué?
El miércoles 5 de noviembre de 2025, astrónomos de la NASA hicieron públicas dos nuevas imágenes del enigmático objeto interestelar 3I/ATLAS, luego de la presión científica internacional para que la agencia revelara nuevos datos sobre sus observaciones.
- VISITA: “Podría destruir un continente o algo peor”: la inquietante advertencia de Elon Musk sobre el objeto 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra
Dichas imágenes detallan una fuente de luz compacta sin cola cometaria visible, lo que es raro de ver en este tipo de objetos celestes. Las fotografías, tomadas poco después de su paso por el perihelio, que fue su máximo acercamiento al Sol, muestran una coma similar a la observada previamente por el Telescopio Espacial Hubble el pasado 21 de julio, después de su descubrimiento, lo que ha generado confusión en la comunidad científica. ¿Qué pasó con esa cola?
Loeb señala que, tras su paso cercano al Sol, el cometa debió mostrar una gran cola de gas y polvo, resultado natural del calentamiento y la sublimación de materiales.
Sin embargo, las últimas imágenes contradicen dichas expectativas y plantean nuevas dudas sobre la verdadera naturaleza de 3I/ATLAS, del que se dice es un objeto sin precedentes que entró a nuestro Sistema Solar y que podría estar controlado por inteligencia no humana en caso de no ser realmente un cometa.
El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA informó previamente que el cometa presentaba una aceleración no gravitacional, “con una componente radial de 1,1 x 10⁻⁶ unidades astronómicas por día al cuadrado, y una transversal de 3,7 x 10⁻⁷”. Estos valores, explica Loeb, implican una pérdida de masa superior al 13 por ciento, algo que, en un cometa convencional, habría generado una enorme nube visible alrededor del núcleo.
Cuenta regresiva hasta diciembre: Esto espera el experto de Harvard del 3I/ATLAS para confirmar si es un cometa... o una nave extraterrestre
Tras su perihelio, Loeb calculó que el cometa debió perder al menos el 15 por ciento de su masa y debió generar la nube de escombros de más de 5 millones de toneladas, que ya debería ser visible con telescopios en la Tierra y captada con las sondas espaciales debido a que salió del perihelio.
Aunado a la nube, el objeto interestelar debió producir una cola brillante definida, similar a la de otros cometas y objetos interestelares similares. En el nuevo monitoreo de la NASA, esta cola no se aprecia y ni siquiera se identificó un rastro. Los expertos aseguran que la ausencia de la cola podría demostrar que el cometa está compuesto de material y mecanismos completamente diferentes a los cometas convencionales. ¿Es una afirmación de que se trata de una nave extraterrestre?
Para resaltar la diferencias entre 3I/ATLAS y otros cometas, se compararon las fotografías del 3I/ATLAS con una reciente imagen del cometa Lemmon, que alcanzó su perigeo el pasado 21 de octubre, y que se acerca a su perihelio para el 8 de noviembre.
A diferencia del objeto interestelar, el cometa Lemmon muestra una cola definida y orientada en dirección opuesta al Sol.
La falta de cola del 3I/ATLAS es una anomalía más en la lista
La ausencia de la cola cometaria se convirtió en una nueva anomalía, la décima, enlistada por Avi Loeb, que lo cataloga como un fenómeno excepcional dentro del Sistema Solar y que debe seguirse de cerca para descubrir su verdadera naturaleza y origen.
- Entre ellas destaca su trayectoria retrógrada, alineada a menos de cinco grados del plano eclíptico de los planetas, algo que solo ocurriría con una probabilidad del 0,2 %.
- Durante julio y agosto de 2025, el objeto 3I/ATLAS mostró un chorro dirigido hacia el Sol, como una “anticola”, que no puede explicarse como una ilusión óptica desde una “perspectiva geométrica”, a diferencia de otros objetos similares.
- Por su parte, su núcleo es un millón de veces más masivo que el de 1I/‘Oumuamua y mil veces más pesado que 2I/Borisov, mientras viaja a mayor velocidad que ambos.
- Loeb destaca que su hora de llegada se ajustó con precisión para que se acercara a Marte, Venus y Júpiter, pero estuviera fuera de la observación desde la Tierra en el perihelio.
- Su composición química continúa desconcertando: su penacho contiene más níquel que hierro, una característica propia de aleaciones industriales en comparación con el hierro.
- El penacho tiene apenas un 4 por ciento de agua, muy por debajo de los niveles típicos de los cometas.
- Otros datos inusuales incluyen una polarización negativa extrema, nunca antes registrada en un cometa
- Una coincidencia en dirección con la famosa señal de radio “¡Wow!”, con un margen de error de solo nueve grados.
- A lo anterior se suma su color azul brillante y un aumento de luminosidad, incluso superior al del Sol, sin precedentes durante el perihelio.
[Publicidad]