Por primera vez desde la creación del Henley Passport Index, hace dos décadas, Estados Unidos ha salido del Top 10 de los pasaportes más poderosos del mundo.

El ranking, elaborado con datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), clasifica los pasaportes según el número de destinos que permiten el ingreso sin visa previa.

Top 10 pasaportes más poderosos en 2025

Singapur – 193 destinos sin visa. Corea del Sur – 190. Japón – 189. Alemania, Italia, Luxemburgo, España, Suiza – 188. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos – 187. Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Suecia – 186. Australia, República Checa, Malta, Polonia – 185. Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido – 184. Canadá – 183. Letonia, Liechtenstein – 182.

Estados Unidos ocupa la posición 12 junto a Malasia, con acceso sin visa a 180 países.

¿Por qué cayó Estados Unidos del Top 10?

El pasaporte estadounidense, que ocupó el primer lugar en 2014, ha descendido al puesto 12, empatado con Malasia. Esta caída se atribuye a una serie de cambios en el acceso sin visa:

Pérdida del acceso sin visa a Brasil por falta de reciprocidad.

Exclusión de Estados Unidos de la lista de países exentos de visa de China.

Ajustes por parte de Papúa Nueva Guinea y Myanmar.

Sistema de visa electrónica de Somalia que no incluye a Estados Unidos.

de Somalia que no incluye a Estados Unidos. Decisión de Vietnam de excluir a Estados Unidos de su lista de países exentos.

El Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners y creador del índice, advierte:

“La pérdida de prestigio del pasaporte estadounidense en la última década va más allá de un simple reajuste en las clasificaciones; señala un cambio fundamental en la dinámica de la movilidad global y el poder blando”.

El pasaporte británico también ha descendido a su posición más baja, pasando del sexto al octavo lugar, a pesar de haber liderado el índice en 2015.

Aunque los estadounidenses pueden ingresar sin visa a 180 destinos, Estados Unidos solo permite la entrada sin visa a ciudadanos de 46 nacionalidades, lo que lo sitúa en el puesto 77 del Índice de Apertura de Henley.

Esta disparidad es una de las más grandes del mundo, solo superada por Australia. Según el índice, los países con mayor diferencia entre libertad de viaje y apertura han visto estancamiento o descenso en su posición durante la última década.

La investigadora Annie Pforzheimer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señala:

“Incluso antes de un segundo mandato de Trump, la política estadounidense se había vuelto aislacionista. Esa mentalidad aislacionista se refleja ahora en la pérdida de influencia de Estados Unidos en materia de pasaportes”.

En contraste, China ha subido del puesto 94 al 64 en el índice en la última década, aumentando su acceso sin visa en 37 destinos. Solo en el último año, ha otorgado acceso sin visa a 30 países adicionales.

El Dr. Tim Klatte, socio de Grant Thornton China, comenta:

“El regreso de Trump al poder ha generado nuevos conflictos comerciales que debilitan la movilidad de Estados Unidos, mientras que la apertura estratégica de China impulsa su influencia global”.

Crece la demanda de segunda ciudadanía

La caída del pasaporte estadounidense ha impulsado un aumento récord en la demanda de residencias y ciudadanías alternativas. Henley & Partners reporta que los estadounidenses son ahora el grupo más grande de solicitantes en programas de migración por inversión.

Dominic Volek, director del grupo de Clientes Privados de Henley & Partners, afirma:

“Ante una volatilidad sin precedentes, los inversores y las familias estadounidenses adineradas están adoptando una estrategia de arbitraje geopolítico para adquirir opciones adicionales de residencia y ciudadanía”.