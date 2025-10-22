Con los altos costos de vida en las ciudades con mayor concentración de habitantes en Estados Unidos se suele buscar las mejores opciones para mudarse, aunque en ocasiones cotizar y planear pueda ser abrumador, aquí te ayudamos dándote las 10 ciudades donde vivir es más barato.

Para hacer un cambio radical de ciudad es necesario estar abierto a conocer la diversidad de los lugares que pueden ser una oportunidad para bajar el ritmo de vida.

En el análisis consultado en US News se detalla que para realizar la clasificación se tomó en cuenta:

Costo de la renta

Ingreso familiar anual

Índice regional de costo de vida

Actividades culturales y de ocio

Precio de bienes y servicios

Asimismo, se tomó como punto de referencia el valor promedio nacional de vivienda reportado en Estados Unidos durante 2024 que fue de $370,489 dólares.

Ello funcionó para compararlo con el costo de la renta o de compra una casa entre ciudades.

¿Cuáles son las ciudades más baratas para vivir en Estados Unidos?

Las 10 ciudades donde sus habitantes gastan menos en su estilo de vida comparado con el ingreso familiar son:

Anniston, Alabama Fort Smith, Arkansas Decatur, Illinois Springfield, Illinois Bay City, Michigan Midland, Michigan Enid, Oklahoma Eagle Pass, Texas Mission, Texas Weirton, West Virginia

Tomando en cuenta en que en ocasiones la decisión de mudarse no siempre implica comprar una casa te damos el costo promedio de la renta:

Anniston, Alabama: $513 Decatur, Illinois: $ 570 Weirton, West Virginia: $ 528 Eagle Pass, Texas: $ 592 Fort Smith, Arkansas: $594 Bay City, Michigan: $ 636 Enid, Oklahoma: $ 647 Mission, Texas: $699 Springfield, Illinois: $711 Midland, Michigan: $873