La NFL no contempla sacar a Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, afirmó el miércoles el comisionado Roger Goodell.
Goodell, al comparecer ante los medios al término de la reunión anual de otoño de los propietarios, expresó que la liga está acostumbrada a recibir críticas por sus elecciones de entretenimiento, dado el tamaño y la amplitud de sus fanáticos. El anuncio realizado en septiembre atrajo la atención mundial, incluyendo un aumento en las reproducciones de la música de Bad Bunny.
"Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo", manifestó Goodell. "Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento. Está cuidadosamente pensado".
La superestrella puertorriqueña ha sido explícito en su oposición al presidente estadounidense Donald Trump y sus políticas. Decidió realizar una residencia de 31 días en Puerto Rico, evitando recitales en Estados Unidos como forma de protesta.
Trump, entrevistado por una cadena de noticias conservadora de televisión, calificó la decisión de la NFL como loca y ridícula.
Los 49ers de San Francisco los anfitriones del Super Bowl el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.
