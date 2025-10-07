En medio de polémicas por que Bad Bunny será el encargado del show del Super Bowl LX y del reto que lanzó el reguetonero en respuesta a las críticas, algunos estadounidenses ya se pusieron las pilas.

El propio puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio, compartió en sus historias de Instagram a dos de sus fanáticos en Estados Unidos tratando de cantar uno de sus últimos éxitos: "Baile inolvidable".

Entre "espanglish" y "washawasheo", se escucha a dos americanos intentar repetir a la misma velocidad la letra de la canción.

Uno de los clips muestra a un hombre de lentes que en su intento de "cantar" termina riéndose y usando palabras que no van con la melodía.

La segunda historia que subió Bad Bunny muestra a un joven articulando un poco mejor la canción que forma parte de su último álbum "Debí tirar más fotos" lanzado en enero de este año.

Foto: captura de pantalla IG Badbunnypr

La fiebre por el "conejo malo" está reputando aún más luego de que miles de estadounidenses expresaran su rechazo ante la decisión de la NFL por elegirlo para el espectáculo de medio tiempo del partido final por el campeonato de la liga que se llevará a cabo en febrero de 2026.

El cantante ha defendido sus raíces latinas, se ha mostrado abierto a continuar con su música y ante las críticas sus seguidores han tenido que recordar a los detractores que Benito Antonio es estadounidense debido a que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos.