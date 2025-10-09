Jennifer Lopez generó controversia y despertó el enojo de algunos fans de Shakira luego de que la famosa intentara defender a Bad Bunny de los comentarios que hizo Donald Trump, al señalar que no conocía al cantante. JLo comparó la situación que atraviesa el puertorriqueño y dijo que el Super Bowl es perfecto para presentar a los artistas a nuevas audiencias. “No todos me conocían a mí ni a Shakira”, fueron las palabras que algunos aplaudieron y otros más, sentenciaron.

Una vez que se anunció que Bad Bunny será el artista que se presente en el show de medio tiempo del próximo Super Tazón, los comentarios a favor y en contra comenzaron a salir a la luz. La mayoría de la gente vio como una gran oportunidad que un artista latino se presente en dicho evento deportivo dadas las condiciones que atraviesan los migrantes en la Unión Americana; creen que el intérprete de “Tití me preguntó” podría lanzar un fuerte mensaje durante su participación.

Sobre este tema opinó JLo y defendió al puertorriqueño diciendo que es muy merecido que haya sido elegido para ser el artista del show del medio tiempo. Ante el cuestionamiento de que supuestamente Bad Bunny no era muy conocido en Estados Unidos y que la mayoría de sus canciones son en español, la también actriz aseveró que ni ella ni Shakira eran muy conocidas para los aficionados de dicho deporte.

“Creo que es maravilloso que la gente que no lo conoce pueda conocerlo (…) ¡Denle una oportunidad!”, dijo Lopez al medio CBS Mornings, la vez que añadió que la música y el arte trascienden los idiomas y “él lo ha hecho más que nadie de cualquier generación”.

Agregó: “El Super Bowl es genial porque te presenta a gente que no te conocía. Estoy segura de que había gente que no me conocía a mí ni a Shakira, o que no eran fans nuestros”, mencionó refiriéndose al espectáculo de medio tiempo que presentaron en 2020.

Continuó: “Es una oportunidad para mostrarle a la gente quién eres, qué te apasiona, en qué crees. Es una gran plataforma para los artistas. Probablemente sea el escenario más grande en el que podrías aspirar a estar”.

Las palabras de JLo dividieron opiniones: algunos manifestaron que fue una excelente manera de expresar su apoyo para el cantante, pero, otros hicieron hincapié en que dio por hecho que Shakira no es muy conocida en Estados Unidos o a nivel mundial, cuando es una de las estrellas más famosas e influyentes de la actualidad.

Se cree que este comentario de Jennifer pudo deberse a la supuesta rivalidad que existe entre ella y Shakira, ya que se dijo que durante su participación conjunta en el Super Bowl LIV la exesposa de Ben Affleck quiso tomar el mando y fue poco flexible para trabajar con la colombiana, lo que habría ocasionado fricciones entre ellas.

“This is something I've wanted to do my whole life”: Jennifer Lopez told Gayle that showing off her skill set — acting, dancing and singing — in her new film, “Kiss of the Spider Woman,” were “the best days of work.”



Lopez shares her reaction to Bad Bunny headlining the Super… pic.twitter.com/sD8RHIGEXs — CBS Mornings (@CBSMornings) October 9, 2025

En otras ocasiones algunos famosos han expresado lo complicado que es trabajar con la Diva del Bronx, ya que han dicho que tiene una personalidad complicada; incluso ciertos artistas han preferido guardar silencio a la hora que les preguntan por la intérprete de “Get Right”.