Si ya estás decido a cambiar tu vida en este 2025 o inicios del 2026, este top 10 de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos será tu guía para que encuentres no sólo el lugar más bonito también el más seguro y con amplias oportunidades laborales.
Cada año, US News hace un análisis de todas las urbes del país para crear una clasificación que te permite tener una radiografía de los sitios de interés y así con maletas en mano poder mudarte para encontrar tu lugar de ensueño.
¿Cuáles con las mejores ciudades en Estados Unidos para mudarte?
Antes de conocer este top 10 debes de saber que, según el reporte, se tomaron en cuenta factores como:
- Mercado laboral /oferta de buenos salarios
- Oferta escolar/ universitaria
- Seguridad
- Servicios
- Vivienda
Aquí te damos algunos datos interesantes de las 10 mejores ciudades del territorio estadounidense para vivir.
- Johns Creek, Georgia: se ubica cerca del río Chattahoochee. Puedes encontrar reservas naturales y es el lugar más seguro del país, según lo reportado por US News
- Carmel, Indiana: tiene un excelente diseño urbano, es amigable con los peatones y reporta una baja tasa de delitos violentos
- Pearland, Texas: es un suburbio de Houston que cuenta con hospitales de primer nivel
- Fishers, Indiana: apenas supera los 100 mil habitantes, aunque se encuentra en medio de un rápido crecimiento poblacional
- Cary, North Carolina: cuenta con oportunidades de empleo en el sector tecnológico y muy buenas escuelas públicas para quienes busquen echar raíces
- League City, Texas: esta ciudad costera se ubica a pocos minutos de Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA
- Apex, North Carolina: tiene cuatro de las mejores universidades de Estados Unidos y está cerca de tres importantes empresas de tecnología como IBM, Cisco y Fidelity
- Leander, Texas: dado su rápido crecimiento, su mercado laboral es 5% mayor al del nivel nacional
- Rochester Hills, Michigan: esta urbe tiene una escaza probabilidad de que se reporten tornados
- Troy, Michigan: cuenta con algunas de las mejores escuelas públicas del país.
