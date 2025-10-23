La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció un bloqueo masivo para el próximo miércoles 29 de octubre "que asfixiará la Ciudad de México".

De acuerdo con un comunicado, la protesta responde a que las autoridades capitalinas cerraron "el diálogo con los transportistas para autorizar el aumento al pasaje en el transporte público concesionado", cuya tarifa mínima actual es de 6 pesos.

La FAT informó que durante las más de 60 mesas de diálogo en las que han participado desde hace casi un año se presentó un estudio de factibilidad que sustenta el aumento de 2 pesos al pasaje y "la necesidad de un bono al combustible".

Detallaron que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, había prometido consolidar el alza para el transporte público, sin embargo, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, y Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, fueron designados para concretar el acuerdo con los transportistas.

"No atienden los acuerdos que la mandataria aceptó resolver y otorgar el bono al combustible y analizar el futuro aumento de tarifa del pasaje de transporte público ", precisó la FAT .

Ante la falta de una resolución para homologar el precio del pasaje tras el aumento del precio en el Estado de México, los agremiados informaron que la próxima semana "habrá marchas y bloqueos en las principales vías de comunicación de la capital del país"..

¿Qué vialidades bloquearán los transportistas el 29 de octubre en CDMX?

Las principales vías que podrían ser afectadas por los bloqueos son:

Anillo Periférico

Insurgentes

Tlalpan

Circuito Interior

ENTÉRATE : “Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS

Hasta el momento los transportistas no han confirmado las rutas definitivas ni la hora en las que podrían manifestarse, sin embargo, se disculparon de antemano con la ciudadanía que podría resultar afectada y a tomar precauciones.

"Se pide a la población civil que tome en consideración el tema y busque diversas formas de movilizarse para ese día y no se arruine su traslado al trabajo; también se piense en los cientos de miles de estudiantes que podrán verse afectados".