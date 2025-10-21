¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Durante décadas, los mexicanos se acostumbraron a modificar manualmente sus relojes análogos durante el cambio de horario de invierno.

Aunque esta práctica terminó para la mayor parte de México en 2022, tras una actualización a la Ley de los Husos Horarios promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas zonas todavía cambian sus relojes.

¿Cuándo es el cambio de horario de invierno México 2025? ¿Se adelanta o se atrasa?

De acuerdo con la Ley de Husos Horarios de México, el cambio de horario de invierno se realizará el próximo domingo 2 de noviembre de 2025.

“El horario estacional fronterizo norte surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre”, se lee en la modificación hecha en la Ley de Husos Horarios en el capítulo segundo.

Los estados en los que aplica la medida son todos aquellos que colindan con el sur de Estados Unidos. A continuación se enlistan los estados y sus municipios de México donde se hará el cambio:

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Baja California: Ensenada, Mexicali, Playa Rosarito, Tecate y Tijuana.

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Nuevo León: Anáhuac, Los Aldama.

En este sentido, los relojes se deberán atrasar una hora; si eres de estas áreas del norte de México, ganarás una hora más de sueño, la misma que perdiste cuando se realizó el cambio de horario de verano en marzo pasado.

Cabe destacar que el resto del país no tendrá el cambio de horario de invierno.

¿Cuándo es el cambio de horario de invierno Estados Unidos 2025?

El cambio de horario del domingo 2 de noviembre de 2025 también aplica en Estados Unidos.

Hay estados y zonas pertenecientes al país donde la hora no se modifica por temporada sino que se mantienen en el mismo horario durante todo el año, tales como:

Arizona, menos la zona de la Nación Navajo

Hawái

Puerto Rico

Islas Vírgenes

Guam

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte