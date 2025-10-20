TE RECOMENDAMOS
Viajar a México implica cumplir con una serie de normas aduaneras que regulan qué artículos pueden ingresar al país. En 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) actualizaron las disposiciones sobre mercancías prohibidas y restringidas.
A continuación, te explicamos lo que debes saber, especialmente si planeas ingresar medicamentos o regalos.
Artículos permitidos en el equipaje personal
Según el SAT, los pasajeros pueden ingresar sin pagar impuestos ciertos artículos como parte de su equipaje personal. Algunos ejemplos son:
Ropa, calzado y artículos de aseo personal.
Dispositivos electrónicos personales (laptops, celulares, cámaras).
Medicamentos para uso personal (con restricciones, ver más abajo).
Hasta cinco juguetes y una consola de videojuegos con cinco videojuegos.
Regalos dentro del límite de la franquicia permitida (hasta 500 dólares por persona si se viaja por vía aérea o marítima; 300 dólares por vía terrestre fuera de temporada vacacional).
Medicamentos: ¿Qué está permitido y qué no?
Medicamentos permitidos:
Medicamentos para uso personal, siempre que:
- Estén acompañados de receta médica.
- La receta esté emitida por un médico y contenga nombre completo del paciente, nombre del medicamento, dosis y duración del tratamiento.
- El medicamento esté debidamente etiquetado y en su empaque original.
Medicamentos prohibidos:
- Medicamentos psicotrópicos o estupefacientes sin receta médica.
- Productos farmacéuticos, químicos y biológicos para uso o consumo animal, especialmente si están destinados a fines terapéuticos o de investigación sin autorización sanitaria.
La importación de medicamentos controlados requiere autorización previa de la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).
¿Qué pasa con los regalos?
Regalos permitidos:
Puedes ingresar regalos dentro del monto de tu franquicia (300 o 500 USD, según el medio de transporte y temporada).
Los regalos deben estar declarados correctamente y acompañados de factura o comprobante de valor.
Regalos con restricciones:
Si recibes un regalo por paquetería o mensajería internacional, incluso si es de un familiar o amigo:
Debes pagar impuestos de importación, sin importar el valor del obsequio.
El paquete debe estar correctamente clasificado como mercancía, con descripción y valor declarado.
En algunos casos, podrías necesitar estar inscrito en el padrón de importadores.
Artículos prohibidos o restringidos en aduanas de México
De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el SAT, los siguientes artículos están prohibidos o restringidos:
Artículos prohibidos:
Drogas y estupefacientes.
Armas de fuego y municiones.
Cigarros electrónicos y dispositivos de vapeo.
Ropa y calzado usados (excepto si forman parte del equipaje personal).
Productos falsificados o piratería.
Productos de origen animal sin permisos sanitarios.
Alimentos perecederos sin empaque adecuado o sin certificación sanitaria.
Productos agrícolas como frutas, verduras frescas, semillas, plantas y tierra.
Artículos restringidos (requieren permisos especiales):
Medicamentos controlados (requieren receta y autorización de COFEPRIS).
Animales vivos (requieren certificado zoosanitario de SENASICA y, en algunos casos, autorización de PROFEPA).
Productos electrónicos, textiles, calzado y juguetes (pueden requerir cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas - NOM).
Regalos enviados por paquetería (sujetos a impuestos y requisitos de importación formal).
Declara todos los artículos que transportes y conserva tus facturas.
Forma parte de nuestro canal en WhatsApp.¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.
[Publicidad]