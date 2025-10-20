Viajar a México implica cumplir con una serie de normas aduaneras que regulan qué artículos pueden ingresar al país. En 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) actualizaron las disposiciones sobre mercancías prohibidas y restringidas.

A continuación, te explicamos lo que debes saber, especialmente si planeas ingresar medicamentos o regalos.

Artículos permitidos en el equipaje personal

Según el SAT, los pasajeros pueden ingresar sin pagar impuestos ciertos artículos como parte de su equipaje personal. Algunos ejemplos son:

Ropa, calzado y artículos de aseo personal.

Dispositivos electrónicos personales (laptops, celulares, cámaras).

Medicamentos para uso personal (con restricciones, ver más abajo).

Hasta cinco juguetes y una consola de videojuegos con cinco videojuegos.

Regalos dentro del límite de la franquicia permitida (hasta 500 dólares por persona si se viaja por vía aérea o marítima; 300 dólares por vía terrestre fuera de temporada vacacional).

Medicamentos: ¿Qué está permitido y qué no?

Medicamentos permitidos:

Medicamentos para uso personal, siempre que:

Estén acompañados de receta médica.

La receta esté emitida por un médico y contenga nombre completo del paciente, nombre del medicamento, dosis y duración del tratamiento.

y contenga nombre completo del paciente, nombre del medicamento, dosis y duración del tratamiento. El medicamento esté debidamente etiquetado y en su empaque original.

Medicamentos prohibidos:

Medicamentos psicotrópicos o estupefacientes sin receta médica.

Productos farmacéuticos, químicos y biológicos para uso o consumo animal, especialmente si están destinados a fines terapéuticos o de investigación sin autorización sanitaria.

La importación de medicamentos controlados requiere autorización previa de la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

¿Qué pasa con los regalos?

Regalos permitidos:

Puedes ingresar regalos dentro del monto de tu franquicia (300 o 500 USD, según el medio de transporte y temporada).

Los regalos deben estar declarados correctamente y acompañados de factura o comprobante de valor.

Regalos con restricciones:

Si recibes un regalo por paquetería o mensajería internacional, incluso si es de un familiar o amigo:

Debes pagar impuestos de importación, sin importar el valor del obsequio.

El paquete debe estar correctamente clasificado como mercancía, con descripción y valor declarado.

En algunos casos, podrías necesitar estar inscrito en el padrón de importadores.

Artículos prohibidos o restringidos en aduanas de México

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el SAT, los siguientes artículos están prohibidos o restringidos:

Artículos prohibidos:

Drogas y estupefacientes.

Armas de fuego y municiones.

Cigarros electrónicos y dispositivos de vapeo.

Ropa y calzado usados (excepto si forman parte del equipaje personal).

Productos falsificados o piratería.

Productos de origen animal sin permisos sanitarios.

Alimentos perecederos sin empaque adecuado o sin certificación sanitaria.

Productos agrícolas como frutas, verduras frescas, semillas, plantas y tierra.

Artículos restringidos (requieren permisos especiales):

Medicamentos controlados (requieren receta y autorización de COFEPRIS).

Animales vivos (requieren certificado zoosanitario de SENASICA y, en algunos casos, autorización de PROFEPA).

Productos electrónicos, textiles, calzado y juguetes (pueden requerir cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas - NOM).

Regalos enviados por paquetería (sujetos a impuestos y requisitos de importación formal).

Declara todos los artículos que transportes y conserva tus facturas.