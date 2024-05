¿Tienes un viaje en avión y estás tomando medicamentos, pero no sabes si puedes llevarlos? La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos dice que sí puedes llevarlos y que no es necesario notificar a un oficial de que viajas con medicamento, a menos de que sea en presentación líquida. En ese caso sí se le notifica.

Además, se permiten medicamentos en forma líquida en el equipaje de mano que superen los 100 mililitros, siempre y cuando sea en cantidades razonables para el vuelo.

Puedes llevar tus medicamentos sólidos o en forma de pastilla en cantidades ilimitadas, tanto en el equipaje de mano como en el documentado.

¿Puedo llevar mis medicamentos en un pastillero al viajar en avión?

Sí puedes llevar tus medicamentos en pastilleros, sin su envase o caja original. La TSA no tiene ningún problema en que los lleves así en el avión. Sin embargo, apunta que algunos estados de Estados Unidos tienen leyes individuales con respecto al etiquetado de los medicamentos recetados que los pasajeros deben cumplir.

Así que si tu medicamento se expide sin receta, llévalo sin preocupación en tu pastillero. Si se necesita una receta médica para administrarse, se recomienda mantenerlo en su envase original durante el viaje y no está de más que lleves la receta contigo o que le tomes una fotografía.

“La medicación suele examinarse mediante rayos X; sin embargo, si un pasajero no desea que se le haga una radiografía con su medicamento, puede solicitar una inspección visual. Esta solicitud debe realizarse antes de enviar cualquier artículo a través del túnel de rayos X”, anota la TSA.

Las tabletas y el aerosol de nitroglicerina (utilizados para tratar episodios de angina en personas con enfermedad de las arterias coronarias) están permitidos y nunca han estado prohibidos.

¿Si soy extranjero, puedo comprar medicamentos en Estados Unidos?

“Si viaja a los Estados Unidos desde otro país y necesita que le surtan una receta, usted debe visitar a un prestador de servicios de salud. Muy pocas farmacias pueden surtir una receta extranjera, y esto se determina dependiendo del estado”, dice la FDA.

Si tus medicamentos no requieren receta, puedes comprarlos en venta libre.

Otras sustancias líquidas

Si llevas sustancias líquidas que no son medicamentos sí aplica la regla de líquidos. La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Algunas tiendas venden botellitas vacías para rellenar de líquidos; puedes comprarlas u optar por algunos que ya tengas, siempre y cuando no rebasen la cantidad. También hay pastas de dientes, shampoo y otros productos que ya venden en envases pequeños para viajes.

Juntando todos los líquidos que llevas no debes sobrepasar la cantidad máxima de un litro por pasajero.