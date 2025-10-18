Si piensas en un viaje a Nevada, Estados Unidos, probablemente venga a tu mente la ciudad de Las Vegas con sus luces, casinos y espectáculos. Sin embargo, este estado del suroeste guarda muchos más secretos que merecen ser explorados.

Desde paisajes desérticos que parecen sacados de otro planeta hasta pueblos históricos que conservan el espíritu del viejo oeste, Nevada ofrece una diversidad de experiencias que van mucho más allá de Las Vegas.

Viajar por Nevada es descubrir una mezcla fascinante de naturaleza salvaje, cultura local y aventuras al aire libre. Puedes caminar entre formaciones rocosas de colores intensos, recorrer las tranquilas orillas del Lago Tahoe, o adentrarte en las profundidad de sus parques.

Aquí 10 destinos que te darán un viaje inolvidable.

1. Lake Tahoe

Lake Tahoe es uno de los destinos favoritos de los estadounidenses. Ya sea en verano o en invierno, tendrás vistas espectaculares de este lago alpino y decenas de aventuras por vivir. El verano es perfecto para practicar senderismo, ciclismo, kayak y paddle board, entre otros deportes acuáticos. Si prefieres la playa, ve a Sand Harbor, Emerald Bay y King Beach. En invierno, los aventureros vivirán su mejor momento esquiando; no obstante, también es posible relajarse en cabañas cozy.

Algunos hoteles recomendados son Harrah’s Lake Tahoe, Holiday Inn Club Vacations Tahoe y Zephyr Cove Resort.

Lake Tahoe/ iStock/ miroslav_1

2. Reno

Reno es una ciudad que combina el encanto de lo urbano con la cercanía a la naturaleza. Uno de sus principales atractivos es el Riverwalk District, una zona dinámica que bordea el río Truckee y que invita a pasear entre boutiques, restaurantes con propuestas únicas y galerías de arte contemporáneo. Es el lugar ideal para quienes disfrutan de ambientes relajados pero llenos de vida.

Para los amantes de la cultura, Reno ofrece espacios imperdibles como el Museo de Arte de Nevada, que alberga exposiciones innovadoras, y el Centro Nacional de Carreras de Automóviles, donde se puede explorar la historia del automovilismo en Estados Unidos.

Además, Reno se destaca por su calendario de eventos vibrantes. Entre los más populares están las Reno Air Races, una competencia aérea de alto nivel, y el Great Reno Balloon Race, un espectáculo colorido que llena el cielo de globos aerostáticos. Estas celebraciones convierten a la ciudad en un destino emocionante durante todo el año.

Reno/iStock/ Rex_Wholster

3. Tonopah

Tonopah es un destino para quienes buscan experiencias fuera de lo común. Conocido por su atmósfera misteriosa, este pueblo de Nevada ha ganado fama como uno de los lugares más embrujados del país. Sus calles tranquilas esconden historias inquietantes que se extienden por sus hoteles, cementerios y antiguos edificios, convirtiéndolo en un punto de interés para los aficionados a lo paranormal.

Uno de los sitios más emblemáticos es el Clown Motel, un alojamiento que combina lo excéntrico con lo escalofriante. Desde su fachada, un enorme payaso da la bienvenida a los visitantes, marcando el tono de una experiencia única. Las habitaciones están decoradas con referencias a clásicos del cine de terror como El Exorcista, IT, Halloween y Viernes 13, creando un ambiente que mezcla lo kitsch con lo inquietante.

A pocos pasos se encuentra el histórico hotel Mizpah, otro lugar cargado de leyendas sobre apariciones y sucesos inexplicables. Para quienes disfrutan del turismo alternativo, este rincón de Nevada promete una aventura que va más allá de lo convencional.

Mizpah Hotel/ iStock/ travelview

4. Ely

Ely es una ciudad pequeña, pero con una riqueza impresionante en cuanto a historia minera y bellezas naturales. Se ubica en el este de Nevada y floreció con la explotación de minas de cobre.

Ahora puedes visitarla para hacer recorridos históricos. Descubre el viejo oeste y sus pueblos mineros que parecen haber quedado congelados en el tiempo. Sus principales atracciones son el Parque Nacional Great Basin y los museos East Ely Railroad Depot, así como el Nevada Northern Railway. Podrás hacer recorridos en locomotoras de vapor y diésel. También es un destino de cielos oscuros, por lo que es perfecto para la observación de estrellas.

5. Carson Valley

Carson Valley es un destino tranquilo, para disfrutar de los paisajes de Nevada. Pasea al aire libre para avistar aves o los famosos caballos salvajes del estado. Otras actividades populares, incluyen hacer senderismo, ciclismo y equitación en los alrededores del valle. También puedes practicar deportes acuáticos en Topaz Lake.

6. Virginia City

Ésta espectacular ciudad de Nevada se ubica al sur de Reno. Tiene un paso minero y al recorrerla te sentirás en el Viejo Oeste. Algunos museos históricos para visitar son el Fourth Ward School, que recrea cómo era la escuela en los 1870. Ve a Way It Was Museum con artefactos, mapas y herramientas mineras.

También puedes hacer el tour de minas para observar herramientas originales o ir a Comstock Gold Mill, un molino donde se procesan minerales.

En C Street, verás antiguos salones, tiendas vintage y arquitectura del Viejo Oeste. Lleva tu cámara fotográfica, pues seguro querrás tomarte más de una foto.

7. Boulder City

Muy cerca de Las Vegas, también puedes tener aventuras al aire libre. Se recomienda ampliamente visitar Boulder City. Hay experiencias de pesca, barco y kayak, además de la Presa Hoover, el Museo del Ferrocarril del Estado de Nevada y un tour de fantasmas que te pondrá los pelos de punta.

La experiencia de Rail Explorers es un paseo panorámico a bordo de bicicletas de riel a pedales en Boulder City, a unos 35 minutos del Strip de Las Vegas. Durante 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta, podrás pedalear en grupo por una vía mientras te maravillas con el paisaje desértico de la zona.

Un dato interesante es que estos rieles son los que ayudaron a construir la Presa Hoover “durante la década de 1850, cuando los trabajadores de mantenimiento usaban carros de mano y bicicletas de riel para transportar tripulación y materiales para la inspección y reparación de vías”.

8. Moapa Valley

Moapa Valley es un destino para los viajeros que disfrutan la naturaleza, historia y arqueología. La atracción “obligada” es el Refugio Nacional de la Vida Silvestre. Podrás ver la vegetación ribereña y hacer avistamiento de aves migratorias.

Tampoco puedes perderte Valley of Fire State Park, uno de los parques más espectaculares de todo el estado con sus formaciones rocosas rojizas, senderos y miradores escénicos. Después ve a Lost City Museum, donde hay arqueología de los pueblos ancestrales, reconstrucciones de viviendas antiguas.

9. Mesquite

Una joya poco explorada con ocho campos de golf, vuelos en globo aerostático y vivencias únicas como el safari en camello. Si quieres un poco más de aventura, aquí es posible practicar paracaidismo. Hay varios casinos, restaurantes y espectáculos.

10. Lee Canyon

Lee Canyon es un resort de montaña ubicado en el Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe, a una hora de Las Vegas. Solo es accesible en automóvil, por lo que se recomienda rentar uno para llegar.

Este resort es una opción más económica para disfrutar de un día de esquí. La mejor temporada para visitar Lee Canyon es de diciembre a abril, cuando la nieve cubre las montañas, ideal para esquiar. Si no sabes esquiar, puedes tomar clases de esquí, snowboard o hacer caminatas con zapatos de nieve. Es importante revisar el estado del tiempo y llevar ropa impermeable adecuada.

Lee Canyon/ Nevada/ Diana Espinoza