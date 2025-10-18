Experience Kissimmee, en colaboración con Atlas Obscura, reveló la Ruta de Sabores Latinos, una ruta gastronómica única que celebra la rica herencia hispana y latina del Condado Osceola. Los viajeros buscan cada vez más destinos a través del lente de la cocina local, buscando sabores auténticos que cuenten la historia de un lugar.

Esta ruta reúne restaurantes, cafés, camiones de comida y bares, dando a los visitantes una experiencia inmersiva del dinámico escenario culinario de Kissimmee.

“Con más del 55% del Condado Osceola identificándose como hispano o latino, la cultura y la cocina de nuestra comunidad son centrales en la experiencia de Kissimmee,” dijo DT Minich, presidente y director ejecutivo de Experience Kissimmee. “Asociarnos con Atlas Obscura nos permite poner un reflector sobre estas tradiciones, mostrando joyas ocultas y destinos culinarios que cuentan una historia más amplia.”

La ruta de sabores latinos inicia con 20 restaurantes y lugares de comida cuidadosamente seleccionados, dando a viajeros y residentes por igual una comprensión más profunda de la gente, tradiciones y sabores que han formado el panorama gastronómico de Kissimmee.

Algunas locaciones destacadas incluyen:

Food Trucks Heaven – Un vibrante parque de camiones de comida en la US-192 con 50 camiones que ofrecen una variedad de cocinas internacionales e inspiradas en lo latino.

Susana’s Café – Ubicado en una encantadora casa histórica en el centro de Kissimmee, este café sirve platillos de toda América Latina en un acogedor espacio interior y exterior.

El Cilantrillo – Un restaurante familiar conocido por sus auténticos platillos puertorriqueños y porciones generosas – perfecto para compartir.

La Mexicana Restaurant – Un restaurante y tienda de abarrotes mexicana propiedad de mujeres, que sirve cocina mexicana clásica en un ambiente acogedor para los entusiastas de la comida.

Perico Ripiao Latin Food – Un restaurante caribeño de propiedad y operación local que ofrece una amplia variedad de deliciosos platillos de la comida dominicana clásica.

Las historias resaltadas en esta ruta de sabores latinos celebran a los individuos que dan vida a la rica herencia culinaria y cultural de Kissimmee, creando experiencias memorables a través de la comida y la tradición. Uno de esos destinos es Susana’s Café; un encantador lugar en el centro ubicado en una casa estilo Craftsman bellamente preservada de 100 años. Celebrado por traer la cultura del café costarricense a la ciudad, el café sirve café artesanal preparado con métodos tradicionales junto con platillos latinos.

“Abrir Susana’s Café fue sobre más que servir comida y café,” dijo Susana Martínez, propietaria de Susana’s Café. “Fue sobre preservar una parte de la historia de Kissimmee y compartir la riqueza de los sabores latinos con nuestra comunidad. Hacemos todo con amor—cada taza, cada platillo está hecho para desacelerar, saborear y celebrar la cultura que apreciamos.”

Atlas Obscura seleccionó estas 20 locaciones basándose en su capacidad de contar una historia más grande a través de la comida—ya sea resaltando comunidades poco representadas, usando recursos locales de maneras únicas, o revelando joyas culinarias ocultas con historias fascinantes.

“La comida tiene el poder de contar historias que van más allá del plato,” dijo Louise Story, directora ejecutiva de Atlas Obscura. “A través de esta asociación con Experience Kissimmee, disfrutamos descubrir estas joyas ocultas y estamos emocionados de destacar estos restaurantes y experiencias culinarias que revelan la rica historia, cultura y creatividad de las comunidades hispanas y latinas locales. Estos pequeños negocios son el corazón de la ciudad, y el Sendero Culinario Latino simplemente no se puede perder.”

Además del mapa interactivo (clic aquí) , la asociación también presentará contenido extendido durante todo el año, incluyendo recetas de los restaurantes destacados en esta ruta de sabores latinos, perfiles de innovadores culinarios, una serie de videos y un episodio de pódcast—dando a las audiencias una mirada aún más profunda dentro de la vibrante cultura gastronómica de Kissimmee.

La información es cortesía de Experience Kissimmee.