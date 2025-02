Orlando y Kissimmee son mundialmente conocidos por sus impresionantes parques temáticos, pero estas ciudades de Florida tienen mucho más que ofrecer. Desde hermosos parques naturales hasta encantadores paseos, aquí te presentamos ocho actividades imperdibles que puedes disfrutar más allá de los parques temáticos.

1. Bok Tower Gardens

A una hora de Kissimmee te espera uno de los jardines más bellos de la Florida: Bok Tower Gardens. Es el legado del editor estadounidense Edward Bok, quien quiso crear este espacio para inspirar un mundo mejor y más hermoso. “Dondequiera que estén sus vidas, hagan el mundo un poco mejor o más hermoso porque han vivido en él”, solía decir.

Bok Tower Gardens está repleto de hermosos jardines diseñados por el arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted, Jr. Hay senderos donde abunda la vegetación y otros donde destacan fuentes o flores tan variadas como bonitas.

2. Scenic Boat Tour

Si eres de los viajeros que prefieren actividades relajantes, te recomendamos reservar un paseo en el Scenic Boat Tour, ubicado en el Lago Osceola en Winter Park.

A solo 10 minutos del centro de Orlando, este recorrido te permitirá disfrutar de paisajes tranquilos, con el lago, las palmeras y los exuberantes helechos como protagonistas.

Mientras te relajas en esta atmósfera serena, el guía te proporcionará información sobre la arquitectura e historia de las casas junto al lago. Ofrece una combinación de relajación y belleza natural, algo que no muchos asocian con un viaje a Orlando.

3. Museo Morse de Arte Americano

El Museo Morse de Arte Americano alberga la colección más completa de obras de Louis Comfort Tiffany, un destacado artista del movimiento art nouveau conocido por sus mosaicos en vidrio, cerámica, joyería y metal.

La obra de Tiffany se centra en la "búsqueda de la belleza", y el museo refleja esta ambición con sus impresionantes vitrales y piezas de joyería únicas, que utilizan técnicas innovadoras de color para crear efectos de iridiscencia y tridimensionalidad.

Recorrer las salas llenas de cristal ofrece una experiencia única, ya que la luz se filtra a través de ventanales y vitrales inspirados en la naturaleza, creando un ambiente mágico y envolvente.

4. Kennedy Space Center

El Kennedy Space Center es la sede de lanzamientos de la NASA y el único lugar en el mundo donde podrás recorrer un puerto espacial, conocer todo sobre las misiones de la NASA –incluyendo la misión Apolo 11 que llevó a los primeros hombres a la Luna– y hasta tendrás la oportunidad de conocer a astronautas.

El complejo ofrece diversas exhibiciones inmersivas, como el transbordador espacial Atlantis, la experiencia de lanzamiento del transbordador, el Centro Apollo/Saturn V, películas espaciales y exhibiciones interactivas que celebran los logros de la NASA.

Una de las instalaciones más nuevas es Gateway The Deep Space Launch Complex. En este espacio conocerás las innovaciones más vanguardistas de la NASA y sus socios comerciales, como SpaceX o Blue Origin de los magnates Elon Musk y Jeff Bezos, respectivamente.

5. Toho Riverboat Adventures

Toho Riverboat Adventures se ubica a 18 minutos en auto desde Kissimmee y los parques Disney. Escapa del ajetreo y el bullicio al vivir su experiencia de crucero al atardecer.

Al llegar, subirás a un barco llamado Pearl of the Lake. Fue hecho en 1983 y tiene una rueda de paletas para navegar. Desde los asientos en la cubierta superior al aire libre, tendrás la oportunidad de admirar el paisaje del lago y poco a poco serás testigo de una puesta de sol de película. El cielo se tornará naranja y no habrá más que hacer que disfrutar de ese momento de paz. Abajo podrás disfrutar de bebidas, refrigerios y juegos de mesa.

6. Airboat en Wild Florida

¿Es posible vivir un paseo panorámico tan emocionante como relajante? Creemos que sí. Los tours en airboat son un imperdible al visitar el Corazón de Florida. Son una gran opción para admirar la flora y la fauna de Florida Central.

Ve al airboat de Wild Florida. Subirás a bordo de un hidrodeslizador que te llevará por lagos y pantanos que conforman el ecosistema de los Everglades de Florida. Abre bien los ojos para ver caimanes en su hábitat natural y que no se te escapen las decenas de aves que incluyen garzas, águilas y otras especies.

7. Safari en Wild Florida

En Wild Florida también hay una experiencia que te acercará a los animales. El safari a bordo de tu auto te llevará a conocer más de 150 animales nativos y exóticos. Si llevas niños pequeños, les encantará. En sus campos podrás ver dromedarios, venados, cocodrilos, ñus, cebras, avestruces y hasta ganado de cuernos largos.

Una de las mejores experiencias en todo Wild Florida es alimentar a la jirafa.

8. Mixología única

En el 534 W de Church Street, Orlando, se encuentra un destino imperdible para los aficionados a la mixología: The District Gastrobar. Este restaurante-bar, inaugurado en 2019, presenta un encantador estilo vintage inspirado en el arte de los años 40. Su decoración destaca por las lámparas industriales, paredes de ladrillo y techos de hojalata de bronce, creando un ambiente único y acogedor.