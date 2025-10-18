Si esta es tu temporada favorita y te encanta el Día de Muertos, entonces no debes perderte el Desfile de Catrinas 2025 que se realizará en la Ciudad de México: conoce la fecha, el horario y la ruta de este gran recorrido que te maravillará. ¡Podrás maquillarte de catrina! ¡No te lo pierdas, entérate de todos los detalles!

A sólo unas cuantas semanas de que se celebre el Día de Muertos, en las calles y en los hogares de México ya se respira ese ambiente festivo: miles de personas ya se encuentran preparando los detalles de lo que pondrán en su ofrenda, o bien, del disfraz que usarán en esta época.

Como parte de las actividades para celebrar el Día de Muertos es que la CDMX tiene preparado un impresionante Desfile de Catrinas con el que se busca rendir homenaje a la cultura mexicana.

Este 2025 se espera una participación récord, con más de 100 mil personas, entre asistentes y espectadores; si entre tus planes está asistir, considera el horario de inicio y la ruta, para que vayas apartando tu lugar para ver este desfile que promete mucha fiesta y color, además de un gran ambiente.

¿Qué día es el Desfile de Catrinas en CDMX 2025?

Los organizadores informaron que el Desfile de Catrinas 2025 se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre, por lo que te sugerimos anotasr la fecha en tu calendario.

¿A qué hora empieza el Desfile de Catrinas 2025?

El Desfile de Catrinas CDMX 2025 comenzará a las 09:00 horas, cuando los primeros contingentes inicien su recorrido. La duración aproximada del evento será de dos a tres horas; toma en cuenta que, en ediciones anteriores, la procesión se ha extendido hasta después del mediodía.

¿Cuál es la ruta del Desfile de Catrinas 2025?

El Desfile de Catrinas 2025 iniciará en el Ángel de la Independencia, el cual es el punto de partida; de ahí, avanzará por Paseo de la Reforma, continuará su paso por Avenida Juárez, para después tomar Eje Central y recorrer la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la CDMX, que es el lugar en el que concluirá el evento.