La magia navideña está a punto de invadir Disney California Adventure Park, y este año, uno de los personajes más irreverentes del universo Marvel se une a la celebración. Deadpool regresa con su espectáculo especial para las fiestas, acompañado de una larga lista de personajes que harán de tu visita al Disneyland Resort una experiencia inolvidable.

“The Story Time con Deadpool: Especial navideño”

Desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, los visitantes podrán disfrutar de “The Story Time with Deadpool Holiday Special”, un show único que se presenta cerca de Avengers Campus. Deadpool, con su característico humor y estilo desenfadado, compartirá historias navideñas “súper especiales” que prometen risas y sorpresas.

En palabras del anuncio oficial: “Deadpool llega con mucha alegría navideña y compartirá historias súper especiales cerca de Avengers Campus”. Además, en algunas funciones, Wolverine podría hacer una aparición especial para sumarse a la celebración. ¡Una oportunidad imperdible para los fans de Marvel!

Disney California Adventure en Navidad 2025. Foto: Cortesía Disneyland Latino

Sabores festivos en Pym Test Kitchen

La experiencia navideña no estaría completa sin una buena comida, y Disney lo sabe. Por eso, regresa uno de los platillos favoritos de la temporada: The Chimichanga. Esta delicia incluye carne de res sazonada, chile poblano asado, frijoles refritos y queso rallado, todo servido sobre una salsa guajillo y acompañado de pico de gallo. Disponible exclusivamente en Pym Test Kitchen, dentro de Avengers Campus.

Encuentra a Santa Claus en Disneyland Resort

Desde el 27 de noviembre hasta el 24 de diciembre, el mismísimo Santa Claus hará paradas en varios puntos del resort, incluyendo el Disneyland Hotel, el Pixar Place Hotel y el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa. También estará presente en el Redwood Creek Challenge Trail, que se transforma en un parque de juegos festivo con actividades navideñas y una divertida búsqueda de regalos.

Personajes navideños en Disney California Adventure

Durante el evento Holidays at the Disneyland Resort, los personajes clásicos de Disney se visten con atuendos festivos para celebrar la temporada. En Buena Vista Street, podrás ver a Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, el Pato Donald, Daisy Duck, Pluto y Clarabelle Cow luciendo ropa invernal de inspiración retro, en armonía con la decoración nostálgica del parque, que incluye un majestuoso árbol de Navidad de 15 metros de altura.

Disney California Adventure en Navidad 2025. Foto: Cortesía Disneyland Latino

En Grizzly Peak, los entrañables personajes de Up, como Carl, Russell y Dug, también se suman a la celebración con sus propios accesorios navideños.

Y en Cars Land, el simpático Mater se pone un enorme gorro de Papá Noel, contagiando a todos con su espíritu navideño.

Espectáculos y celebraciones culturales

El parque se llena de vida con presentaciones como “Mickey’s Happy Holidays” y personajes de Disney y Pixar como Alegría, el Sr. y la Sra. Increíble, Frozone, Woody, Jessie y Bo Peep.

En Paradise Gardens Park, la familia Madrigal de Encanto se une a la celebración con “Los regalos de la temporada de Mirabel”, una presentación callejera donde se cantan éxitos como “Presión superficial” y “No hablamos de Bruno”. Como dice Disney: “Los mejores regalos navideños son los recuerdos creados con las personas que amamos”.

Disney California Adventure en Navidad 2025. Foto: Cortesía Disneyland Latino

También podrás disfrutar de “Una Navidad musical con Mariachi Alegría de Disneyland y Miguel”, una emotiva presentación nocturna en Carthay Circle, donde el protagonista de Coco canta villancicos junto al mariachi en versiones bilingües.

¡Disney ¡Viva Navidad!

La celebración Disney ¡Viva Navidad! regresa con todo su colorido y energía a Paradise Gardens Park, ofreciendo música en vivo, platillos especiales y personajes inspirados en las tradiciones latinoamericanas. Los fines de semana, Los Tres Caballeros —José Carioca, Panchito y el Pato Donald— se unen a bailarines folclóricos, mariachis y bailarines de samba brasileña en una fiesta callejera llena de ritmo y alegría.

Disney California Adventure en Navidad 2025. Foto: Cortesía Disneyland Latino

Del 14 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026, el Disney California Adventure Park se convierte en un escenario festivo donde la magia, la cultura y el humor se mezclan para ofrecer una Navidad inolvidable.