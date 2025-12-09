"¿México mágico o inteligencia artificial?". Esta madrugada, un paracaidista, presuntamente estadounidense, cayó cerca del primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero se quedó atorado en un semáforo ubicado a una cuadra de la Alameda.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) e imágenes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) el peculiar incidente se registró sobre Avenida Juárez y Balderas, alcaldía Cuauhtémoc.

Las cámaras del C5 captaron como un hombre vestido de negro que estaba por terminar su salto quedó atorado en las luces de un semáforo.

Un par de personas se acercaron a auxiliarlo tratando de jalar el paracaídas mientras el poste de la señal de tránsito se tambaleaba.

Ante la cara atónita de un testigo, el sujeto después de unos minutos logró zafarse y con ayuda recogió el equipo.

Segundos después se muestra que al menos dos patrullas de Tránsito llegaron a este punto de la Avenida Juárez.

De acuerdo con la ficha informativa de la SSC, se informó que en el lugar no sólo estaba el paracaidista también otros hombres que descendieron de un auto gris, quienes lo ayudaron, sin embargo, no se reveló la identidad de ninguno de los involucrados.

Luego de que los oficiales revisaron lo sucedido reportaron que no hubo "personas lesionadas" y permanecieron en el sitio para las aclaraciones correspondientes.

Por su parte, medios locales informaron que el misterioso paracaidista sería de origen estadounidense y que tras la revisión fue puesto en libertad.

¿Video real o IA?

El video de un paracaidista intentando aterrizar en plena madrugada cerca de la Alameda Central, que muestra que finalmente se atoró por unos minutos, causó curiosidad y duda sobre la veracidad de la grabación.

Sin embargo, fue el director del C5, quien desde su cuenta publicó el incidente, con ello descartando que fuera creado con inteligencia artificial.

Como que no venía de una aeronave, ¿o sí? Aunque en esa zona no hay un edificio alto.🤔 — Carlos Tomasini (@carlostomasini) December 9, 2025

Pese a ello, los cibernatuas no dejaron pasar el momento para bromear al respecto.

" Vivir en Dinamarca y perderte de estas peculiaridades que sólo en CDMX se viven " "¿Estarán probando el nuevo transporte público? ya que es un desmadre por tierra, mejor por aire" "México o IA", comentaron.

Mientras otros cuestionaron de donde saltó el hombre. "Como que no venía de una aeronave, ¿o sí? Aunque en esa zona no hay un edificio alto"

¿Cuál sería la multa que tendría que pagar a la CDMX el paracaidista estadounidense?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el artículo 34, fracción II, la multa por obstruir, dificultar o impedir la libre circulación en vías primarias, como lo hizo este misterioso hombre, oscila entre 20 a 30 a Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.