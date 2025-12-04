Al parecer el noviazgo de Alicia Villarreal y el influencer Cibad Hernández no sólo tomó por sorpresa a sus seguidores tras las fuertes revelaciones que hizo su hija mayor Melenie Carmona, parece que al resto de su familia les cayó como un balde de agua fría.

Este miércoles, Melenie, hija de la cantante y del exfutbolista Arturo Carmona, hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales en donde reveló que está distanciada con su mamá y que esa relación es una de las razones.

" (Le pedí) que no fuera tan descarada en el tema de que estamos todos viviendo algo muy fuerte, es reciente, mas no le estoy diciendo que no tenga pareja ", respondió la joven de 26 años.

La rapidez del noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad: el punto que detonó el conflicto con Melenie Carmona

Melenie Carmona reconoció que este 2025 ha sido un año duro para ella y sus hermanos, ellos hijos de Cruz Martínez, por los abruptos ajustes familiares, entre ellos habrá que recordar que la cantante y el exKumbiaKing aún tiene pendiente por resolver una demanda por violencia intrafamiliar.

Reconoció que entiende que su mamá "es una adulta" y tiene derecho a rehacer su vida y pidió al público que les tengan empatía. "Es demasiado rápido lo que hizo. Todas las cosas fueron demasiado rápidas".

Para aclarar su punto, la hija de Arturo Carmona hizo un breve recuento de las fechas en las que su mamá les reveló que apenas estaba saliendo con alguien y de cuando Alicia Villarreal y Cibad lo hicieron público.

"Mi mamá nos dijo que tenía pareja en agosto y ella firmó los papeles de divorcio con Cruz finales de julio... yo sí le pedí a mi mamá ser prudente

" Mi mamá nos dijo que tenía pareja un lunes y el jueves subieron un video besándose y que no sé qué en Las Vegas, o sea, también está, así como que ¡a la madre!, o sea, fue demasiado rápido para nosotros como hijos", relató.

Melenie Carmona reconoció que la relación con la Güerita consentida es distante debido a que necesita tiempo para asimilar todo lo que ha vivido dentro de casa.

"Cuando empezaron (Alicia y el influencer), cuando pasó todo el tema, también teníamos nosotros poco de sentir el peso de todo lo que está pasando", admitió.

Aunque la gente le decía que ella tenía que apoyar a su madre, la joven insistió que no está de acuerdo en la manera en que la exvocalista de Límite manejó la situación.

¿Cómo empezó el noviazgo de Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández sorprendieron al mundo del espectáculo luego de a tres semanas de que la cantante hubiera firmado el divorcio con Cruz Mártinez, con quien vivió cerca de 20 años, publicaran un video en redes sociales dándose un beso apasionado en Las Vegas.

A finales de agosto, la pareja reveló su amor presumiendo su viaje y hasta un tatuaje como muestra de la fuerza de esta nueva relación.

Pese a ello por varias semanas los cibernautas especularon sobre si era una estrategia mediática o sólo un romance fugaz con el que Alicia trataba de cerrar su herida tras terminarse su segundo matrimonio.