La batalla legal que enfrentan Alicia Villareal contra Cruz Martínez dio un giro este miércoles, luego de que el propio ex Kumbia King revelara que un juez desestimó dos cargos en su contra, pero fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.

Fue el propio productor musical quien en sus redes sociales publicó un comunicado dando una actualización de su caso sin mencionar el nombre de su exesposa.

“El día de hoy un juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente”, dijo Cruz Martínez al compartir la decisión tomada por el juzgado ubicado en el estado de Nuevo León.

¿Cuánto tiempo tendrá el Ministerio Público para investigar el caso de Cruz Martínez?

El juez autorizó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público continúe sus investigaciones dado a que se “ contaba con la información mínima para establecer la probable existencia de una conducta catalogada como violencia familiar ”, explicó el cantante.

Cabe recordar que, en febrero de este año, en medio de su proceso de separación de Cruz Martínez, Alicia Villareal durante una presentación en Michoacán con la mano hizo la señal internacional para indicar que estaba siendo víctima de violencia de género.

En medio de este sorpresivo momento, la exvocalista del grupo Límite no dio detalles del caso y posteriormente transcendió que había presentado una denuncia formal en contra de su entonces marido por presuntamente agredirla.

Meses después, en agosto, la cantante anunció que finalmente había logrado divorciarse del ex Kumbia King con quien estuvo casada por más de 20 años, periodo en el que tuvieron dos hijos..

Cruz Martínez también informó que sobre los delitos de intento de feminicidio y robo fueron “completamente desestimados y rechazados en su totalidad, y apenas está iniciando el camino legal para desmentir el último que queda de ellos, que es la supuesta violencia familiar”.

Ante ello, aseguró que se mantendrá firme para demostrar su inocencia en sobre la última acusación que aún hay en su contra.