Meghan y Harry quieren sumar aliados ahora que la familia real continúa sin perdonarlos ni recibirlos de vuelta: luego del escándalo que protagonizó su padre, el expríncipe Andrés, Beatriz y Eugenia se enfrentan a una difícil situación, por lo que los duques de Sussex estarían “aprovechando” su vulnerabilidad para atraerlas y unirlas a su “club rebelde” en Estados Unidos.

Desde que el Palacio de Buckingham anunció que el expríncipe Andrés se quedaría sin títulos reales, los reflectores se dirigieron hacia las princesas Beatriz y Eugenia, hijas del exduque de York y de Sarah Ferguson.

El pueblo de Reino Unido se encuentra dividido sobre el futuro de Eugenia y Beatriz, ya que algunos piensan que deberían ser desterradas de la familia real porque aseguran que es imposible que no supieran sobre la relación que tenía su padre con Jeffrey Epstein, mientras que otros señalan que ellas son ajenas al conflicto.

En medio de toda esta controversia aparecieron Meghan y Harry quien estarían aprovechando la situación para crear un complot con la finalidad de sabotear a la realeza británica y a todos los integrantes de ésta, tales como Kate Middleton y el príncipe William, quienes han sido los principales miembros que se han negado a que los Sussex regresen a Inglaterra y retomen sus labores.

Una fuente reveló a RadarOnline que la pareja real que vive en Montecito, California, estaría organizando un complot y estaría concentrada en atraer a las princesas a su conocido “club de rebeldes reales”, liderado por ellos. Sería Harry quien estaría encabezando dicha propuesta hacia sus primas, según reveló el informante.

El plan de los duques de Sussex se produce después de que Andrés, de 65 años, y Sarah Ferguson, de 66, fueran despojados de sus títulos reales, lo que desencadenó que los funcionarios del palacio reconocieran, en privado, que la crisis que atraviesan es una de las más graves de las últimas décadas.

Es por esto que Harry y Meghan les han propuesto a las princesas pasar largos periodos en California. “Han insistido en que necesita espacio para respirar y dicen que Estados Unidos es el lugar donde ella y su hermana finalmente podrán conseguirlo”, aseguró la fuente.

Además, dijo que “Harry ha echado mucho de menos su hogar y extraña mucho a ambas princesas. Tener cerca a Eugenia y Jack, o mejor aún, a ellos y a Beatriz, sería como recuperar una pequeña parte de la familia de la que ha estado separado”.

Por otro lado, la fuente añadió: “Si algún miembro de la realeza entiende lo que es estar excluido de la Familia Real, ese es Harry. Odia la amistad de su tío con Epstein, pero entiende por lo que están pasando todos, ya que él mismo sigue distanciado de la mayor parte de su familia (…) ha dicho que no permitirá que Eugenia o Beatriz se vean arrastradas junto con Andrés y que quiere protegerlas de las peores consecuencias del escándalo”.

Según sus amigos, Eugenia ha comenzado a considerar la posibilidad de mudarse de Londres con su esposo, Jack Brooksbank, y sus hijos, August y Ernest.

Una fuente afirmó: “Eugenia se siente muy expuesta y vulnerable. Con sus padres de repente a la deriva, cree que tiene que estar preparada para lo que venga. No piensa abandonar Londres ni a la familia real, pero necesita alternativas, y en este momento Londres le resulta abrumadora”.