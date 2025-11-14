Se reveló la verdadera razón del distanciamiento entre el príncipe William y Harry: una fuente dio a conocer que el motivo por el cual ya no se hablan y tienen una pelea interminable sin posibilidad de reconciliación es por el supuesto romance que sostuvo el duque de Sussex con Kate Middleton hace algunos años.

Hasta hace poco se pensaba que el enojo entre William y Harry tenía que ver con con Meghan Markle; medios británicos señalaron que el comportamiento de la duquesa de Sussex generó fricciones entre los hermanos, sobre todo cuando ella fue "grosera" con la princesa de Gales, situación que no toleró el heredero al trono de Reino Unido.

Pero el verdadero motivo por el cual ya no se hablan sí tiene que ver con una mujer, pero no con la exactriz de “Suits”, sino con Kate Middleton: una fuente contó a RadarOnline que el príncipe William se pone muy celoso cada que recuerda el romance que tuvo su esposa con su hermano.

Casi dos décadas después de que el príncipe William se separara brevemente de Kate en 2007, exmiembros del personal y fuentes del palacio afirman que la dinámica entre Harry y Kate era mucho más profunda de lo que el público creía.

Un exasesor de la realeza aseguró que Harry y Kate tuvieron un “casi romance” y dijo que William nunca ha podido deshacerse por completo de sus celos al respecto. “Las tensiones que generó aún resuenan en la ruptura actual entre los príncipes, que antes eran inseparables”, mencionó.

“Se llevaban tan bien. Recuerdo que, cuando el príncipe William y Kate se separaron, el príncipe Harry y Kate se llevaban tan bien que incluso pensé que tal vez Harry y ella acabarían juntos. Eran muy unidos. Eran mejores amigos, y no me extrañaría que Harry pensara: ‘Bueno, es una chica guapa, mi hermano no la quería. Me la quedo yo’”, dijo Grant Harrold, exmayordomo del rey Carlos III en su libro The Royal Butler.

Un informante comentó que dichas revelaciones “tocaron una fibra sensible” porque “todos dentro de la familia sabían que Harry y Kate compartían una naturalidad con la que William a veces tenía dificultades”. “William siempre ha sido más reservado, mientras que Kate y Harry conectaron al instante. La gente lo notó, incluido William. Cuando se separaron, él sabía que había un pequeño margen de tiempo en el que cualquier cosa podía haber pasado”, enfatizó.

Otra fuente cercana afirmó que la buena relación entre Harry y Middleton “creó complicaciones mucho antes de que su futura esposa, Meghan Markle, entrara en escena”. “William nunca lo admitiría, pero odiaba la idea de que Kate y Harry pudieran haber funcionado como pareja. Era un celo que no tenía nada que ver con el romance, sino con la lealtad, la atención y el miedo a ser eclipsado”, mencionó. Finalmente, la fuente aseveró que Harry y Kate Middleton “eran muy cercanos: se reían, se tomaban el pelo, se completaban los chistes”.