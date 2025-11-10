La familia real no deja de ser el centro de la polémica. Ahora, se afirma que el rey Carlos III simuló una cita médica durante su tratamiento contra el cáncer para ponerle fin al primer encuentro que tuvo con su hijo, el príncipe Harry, en Londres tras su diagnóstico.

Según afirma el experto y biógrafo real, Robert Jobson, se encontraba agotado, y aún molesto con Harry y su esposa Meghan, por las múltiples declaraciones que hicieron en contra de la institución. En ese momento, los duques de Sussex recién habían lanzado con Netflix su propio documental, en el que se refirieron a la familia real de manera “ridiculizada y avergonzada”.

De acuerdo con el autor del libro El legado Windsor, de Jobson, Carlos había informado a Harry sobre su diagnóstico por teléfono, buscando mantener la calma y la privacidad durante su tratamiento. Sin embargo, el duque de Sussex decidió volar a Londres sin invitación en un intento de hablar directamente con su padre.

“El rey, que le había dado la noticia de su cáncer a Harry por teléfono, comenzó el tratamiento de inmediato. Estaba recibiendo quimioterapia y sentía una gran necesidad de paz y tranquilidad”, señaló el autor.

NO TE PIERDAS: Kaley Cuoco regresa a la alfombra y deslumbra con espectacular vestido negro

“Lo último que necesitaba era un drama. Sin embargo, sin invitación, Harry decidió volar para ver a su padre. El rey había planeado pasar el fin de semana en Sandringham, en Norfolk, por lo que estaba irritado por tener que esperar en Londres hasta que llegara su hijo”, detalló.

El viaje sorpresa de Harry incomodó a Carlos, por lo que ordenó que interrumpieran el breve encuentro con el pretexto de que debía asistir a una cita médica relacionada al cáncer.

El experto asegura en su libro que el rey inventó dicha consulta para no seguir viendo a su hijo ni tratar temas personales ya que estaba molesto por sus declaraciones y actitudes que habían afectado la reputación de la familia real, en especial las dadas en su libro Spare y en el documental Harry & Meghan, donde criticó duramente la conducta de su padre y acusó a la reina Camila de colaborar con la prensa para filtrar información.

Dichos señalamientos agravaron el distanciamiento entre ambas partes y minaron la confianza personal entre padre e hijo, incluso entre Harry y su hermano, el príncipe William, quien se ha mostrado renuente a un acercamiento y reconciliación.

Jobson afirma que los ataques mediáticos de Harry contra su padre y la institución parecían no tener fin, hasta que el Palacio de Buckingham anunció públicamente el diagnóstico de cáncer del rey. Si bien la noticia frenó temporalmente las críticas, no logró sanar la relación.

“Los implacables ataques de Harry contra su familia parecían imparables hasta que un repentino anuncio del Palacio lo detuvo en seco: su padre padecía cáncer”, señaló Robert Jobson.