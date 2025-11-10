Ahora sí, la música regional mexicana tiene a su reina y no, no es Ángela Aguilar. Este fin de semana, Edén Muñoz coronó a Yuridia con dicho título, hecho que fue respaldado por su público en el Auditorio Nacional.

De acuerdo con el video viral, la exacadémica estaba sentada entre el público acompañada de su esposo Matías Aranda disfrutando de uno de los conciertos que dio su amigo en el Coloso de Reforma cuando la sorprendió invitándola al escenario.

Al inicio, Yuridia con una risita nerviosa se había negado a subir, pese a que el público la ovacionaba.

"Auditorio Nacional quiero que le den una bienvenida como se merece a la reina del mundo", dijo el intérprete de " Chale ".

La compositora empezó a escuchar la reacción de los asistentes cuando el cantante se fue con todo para convencerla a echarse un palomazo.

"Cállate y lo digo yo. El que diga que no, afuera del Auditorio nos agarramos a los brazos. ¡Quiero que le den la bienvenida a la reina del regional mexicano: Yuridia! ", dijo causando una ola de aplausos.

Los cibernautas no dejaron pasar este momento en el que, sin esperarlo, Yuridia fue llamada "reina del regional mexicano", por lo que aprovecharon para reconocer su talento y trayectoria musical.

Además, otros aseguraron que la intérprete de "Ya te olvidé" se ha ganado su lugar entre el gusto de la gente, lo cual usaron para menos preciar los intentos de Ángela Aguilar de hacerse de un nombre dentro de este género musical.

Cabe recordar que hace un par de años, la hija de Pepe Aguilar se autoproclamó como la "Princesa de la música regional mexicana", hecho que está siendo objeto de burla luego de la ovación hacia Yuridia.

"¡La reina del regional mexicano! En tu cara Angela Aguilar", escribió Lupitha.

"La Angelita arrancándose sus últimos 3 pelos", escribió Mylipons.

"Exacto, ella si es la reina del regional mexicano, sin gritos y sin querer llamar la atención ", dijo la usuaria llamada Patitas.

"Y soporten angelit@$, Yuridia la reina del regional mexicano, ya lo dijo el máximo del regional mexicano", escribió Yo soy FARZ.

"Ángela Aguilar viendo que, aunque su papá le compre 1000 premios, nadie la considera la reina del regional mexicano (sólo ella) bien merecido ese título para Yuridia", escribió Johanna.

Foto: Captura de pantalla TikTok

Cabe recordar que los fans de Ángela Aguilar, a los que llama: "Angelitos", en redes sociales se suelen referir a la cantante como le reina del regional mexicano, situación que suele ser causa de burlas de los detractores.