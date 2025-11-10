Luego de iniciar su gira Libre Corazón en Estados Unidos, Ángela Aguilar se pronunció en redes sociales respecto a las críticas y burlas que ha recibido por no llenar sus conciertos y rematar los boletos al 4x1.

Este fin de semana, la nieta de Flor Silvestre presentó su gira en solitario Libre Corazón 2025 en Dallas, San Antonio y Houston, Texas, siendo blanco de burlas en redes sociales por los videos que se viralizaron de sus presentaciones vacías de asistentes y las promociones que circularon en internet sobre la venta de sus boletos, casi “regalados”.

A través de una reflexión que compartió en su cuenta de Instagram, la esposa de Christian Nodal se dirigió a sus fans por apoyarla y por haber asistido a sus shows, los primeros en solitario desde que estalló la polémica por su matrimonio con Nodal.

“(...) Volver a los escenarios no siempre es fácil. Volver después de tanto, volver con miedo, pero volver”, señaló la menor de los Aguilar en un video recopilatorio de sus tres conciertos.

“Y cuando lo haces con el corazón libre, entiendes que no se trata de cuántos te ven, sino de quiénes realmente te escuchan. Gracias por acompañarme, por cantar conmigo, por abrazar mi música como si fuera suya”, señaló.

“(Gracias) por cada mirada, por cada lágrima, cada grito que me recordaron lo que siempre va a valer la pena seguir adelante”. agregó. “Me siento profundamente agradecida, bendecida y emocionada por lo que viene. Que nunca apaguen su voz, ni su corazón. Porque mientras haya quien cante conmigo, Libre Corazón seguirá latiendo”.

Después de su primera presentación, Ángela se hizo tendencia en redes sociales por revelarle a sus fanáticos de primera mano que se casará por la iglesia con Nodal en mayo próximo.

La cantante invitó a sus fans diciendo: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”. Luego de que su revelación se hiciera viral, los usuarios de internet se burlaron de ella y de su esposo, por elegir mayo, el mes que a Nodal le “alcanzó” para hacer de todo el año pasado, desde separarse de Cazzu, hasta iniciar una relación con Ángela y casarse en cuestión de días en Roma.

La próxima boda de Ángela ocurriría en su segundo aniversario de noviazgo y de la primera boda que tuvieron en Europa.